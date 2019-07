Michelle Hunziker ‘Ha avuto una gravidanza isterica’: il disperato desiderio di maternità e la decisione per Lilly

Michelle Hunziker racconta quanto può essere incredibile il desiderio di maternità, non solo nell’uomo ma anche nel genere animale. Ecco cosa ha rivelato

La conduttrice di All Together now, Michelle Hunziker, ha voluto rilasciare una bellissima intervista a Tv Sorrisi e canzoni nella quale ha parlato a cuore aperto delle sue gravidanze e di come queste abbiano influito nella sua vita e nei suoi amici speciali.

Michelle Hunziker e la gravidanza isterica di Lilly

La voglia di maternità può giocare brutti scherzi, come quelli di una gravidanza isterica. La bella Michelle Hunziker ne sa qualcosa. La conduttrice, infatti, ha raccontato di quando lei rimase incinta delle sue bambine.

La conduttrice bionda, com’è noto a tutti, ama tantissimo gli animali. Infatti, ha ben 2 cani. Lilly e il figlio Leone sono importantissimi per lei. Il legame che unisce da sempre Michelle alla sua Lilly ha fatto sì che quando rimase incinta di Sole, la sua barboncina ha avuto una gravidanza isterica.

Per due volte è successa la medesima cosa:

“Lilly ha desiderato tanto questa maternità. Lei è arrivata dieci anni fa e fin da subito siamo entrate in simbiosi. Tanto che quando è nata mia figlia Sole lei ha avuto una gravidanza isterica e allattava il suo peluche Pecorella. Mi ha fatto tanta tenerezza. Quando sono rimasta incinta di Celeste è successa la stessa cosa. Così alla fine ho deciso di farla diventare mamma”.

Dopo una lunga ricerca finalmente è arrivato Leone:

“Ho fatto una lunga ricerca per trovare un maschio più piccolo di lei, che pesa poco più di due chili. E’ rimasta incinta e ha avuto due cuccioli, ma uno purtroppo è morto. Leone è nato in estate grazie a un cesareo, anche se la gravidanza era a termine perché la mamma era affaticata.

Il piccolo è una sorta di miracolo:

Pesava soltanto 60 grammi e per sopravvivere doveva arrivare a 100. Lo abbiamo messo in un’incubatrice, l’ho massaggiato per tre notti di fila dandogli il latte ogni ora con una siringhina.

Ha fatto di tutto perché il cucciolo si riprendesse:

Poi lo pesavo per vedere se metteva su peso, lo aiutavo a fare i bisogni. E ce l’ha fatta. L’abbiamo chiamato Leone proprio per questo”.

La forza dell’amore è riuscito a salvarlo.

Michelle e le vacanze con i suoi cuccioli

Michelle Hunziker ovviamente è una di quelle che sostiene la battaglia contro l’abbandono degli animali. Ovviamente, purtroppo, i suoi cuccioli non la possono seguire ovunque. Per questo, quando proprio non può portarli con sé, preferisce che stiano in mano fidate di amici e parenti che si occupano dei suoi angioletti in modo impeccabile:

“Passiamo l’estate sempre assieme tranne quando andiamo dove fa troppo caldo, come in Sardegna. In spiaggia soffrono, e anche a restare in albergo. In questi casi li lasciamo a degli amici che vivono in una pineta. Però se andiamo al fresco, come in montagna, vengono sempre con noi”.

Michelle ancora una volta si dimostra un esempio da seguire. Avere rispetto per gli animali è la prima forma di umanità.