Michelle Hunziker l’amaro sfogo: ‘Ho perso mio marito’: sui social la conduttrice lascia sgomenti i fan

Michelle Hunziker fa un annuncio che allarma i fan: ‘E’ finita’. La showgirl svizzera annuncia la rottura con Tomaso Trussardi? Il video diventa virale

Quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è una delle coppie più seguite soprattutto sui social dove sono ormai delle vere e proprie star.

I due hanno pronunciato il loro si circa 5 anni fa, ma da qualche tempo a questa parte, il tam tam del web parla di una presunta crisi coniugale.

Con il suo ultimo video sui social, la showgirl svizzera, naturalizzata italiana pare quasi confermare la teoria del web, annunciando un secco ‘E’ Finita’. Scopriamo di più.

Michelle Hunziker: ‘Ho perso mio marito’

Michelle Hunziker conferma la crisi coniugale con Tomaso Trussardi? In uno dei suoi ultimi video sui social, la showgirl svizzera afferma che è una storia, quella con l’imprenditore di moda, ‘finita’ e di non ‘esistere più per lui’.

La storia tra i due è davvero giunta al capolinea? Dopo l’allarme iniziale, l’ex compagna di Eros Ramazzotti chiarisce tutto, e non tutto è come sembra. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice.

Hunziker e la ‘fine’ con Trussardi

Si dice che non bisogna mai giudicare il libro dalla copertina, perchè non tutto è come appare. La showgirl svizzera, dopo aver generato panico tra i fan, spiega infatti di aver perso suo marito, ma non nel senso stretti del termine, bensì ironicamente, nel momento in cui è stato introdotto il ‘tema motori’ insieme a Max Pezzali, anche lui grande appassionato.

La conduttrice così si lamenta sui social, dopo essere stata messa da parte dal marito e dal cantante di ‘Hanno Ucciso l’uomo ragno’.

Nessuna crisi in vista dunque per la coppia più chiacchierata del web che proprio poco tempo fa ha festeggiato il quinto anniversario.

Ecco il video diventato virale nelle ultime ore:

fonte video: meteo week