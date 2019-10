Michelle Hunziker lite furiosa col marito in pubblico: la conduttrice paparazzata da Diva e Donna

Michelle Hunziker lite furiosa col marito in pubblico: la conduttrice paparazzata da...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? Diva e Donna li pizzica durante una brutta discussione in pubblico. Cosa è successo all’amata coppia? Scopriamo di più

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più amate e seguite degli ultimi anni. Convolati a nozze 5 anni fa, dal loro amore sono nate le piccole Celeste e Sole.

Alcune voci di corridoio parlando di crisi coniugale. Ma sarà veramente così? Ecco come sono stati pizzicati di recente da ‘Diva e Donna’.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la discussione in pubblico pizzicata da ‘Diva e Donna’

Si dice ‘tra moglie e marito non mettere il dito’, ma quando fai parte del mondo dello spettacolo la vita privata e tutto ciò che ne deriva finiscono per essere sotto i riflettori e sotto gli occhi di tutti.

I paparazzi di ‘Diva e Donna’ hanno infatti pizzicato l’amata coppia formata dall’ex compagna di Eros Ramazzoti e il bel Trussardi nel pieno di una forte discussione in pubblico al parco, durante una passeggiata all’aria aperta con le loro due figlie. Se solitamente ad essere furiosa e Michelle, stavolta è Tomaso ad apparire stupito e a tratti quasi fuori di sé.

Ma cosa è accaduto tra i due? Scongiurato ogni rumors su presunte crisi coniugali, i due avranno avuto una comunissima discussione di coppia, il cui motivo non ci è dato saperlo, ma pare che tra i due quello maggiormente provato sia l’imprenditore bergamasco.

Michelle sguardo basso, poi la piccola Celeste corre a consolarla

Come già detto non è noto il motivo della tensione dimostrata in pubblico, ma pare secondo quanto raccontano le foto scattate da ‘Diva e Donna’ che dipenda dalla bella conduttrice svizzera.

La quale dopo aver stoppato la discussione si reca in panchina con lo sguardo basso per poi essere raggiunta dalla sua piccola Celeste che la consola, e il malumore scompare immediatamente.

In diverse interviste, più o meno recenti, la conduttrice di ‘Striscia la notizia’ ha più volte confessato che come tutte le coppie anche a loro capita di litigare, anche in pubblico, nulla di più normale e all’ordine del giorno.

Ecco di seguito gli scatti inediti pubblicati da ‘Diva e Donna’: