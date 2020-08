Michelle Hunziker, esercizi per i glutei in costume: foto vietata ai minori

Michelle Hunziker si mantiene in forma anche in vacanza: i suoi esercizi per una silhouette perfetta mandano in tilt la rete

La bellissima Michelle Hunziker si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sicilia insieme alla sua famiglia.

Come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, la conduttrice svizzera continua a mantenersi in forma: in barca i suoi esercizi per glutei d’acciaio fanno girare la testa.

Michelle Hunziker, vacanze in Sicilia

L’estate sta finendo, ma molti personaggi noti del mondo dello spettacolo continuano a girare l’Italia ammirando le bellezze nostrane. Michelle Hunziker sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia: con lei oltre alle due bimbe avute da Tomaso Trussardi, ci sono la primogenita Aurora Ramazzotti ( nata dalla precedente relazione con Eros Ramazzotti) e il suo fidanzato Goffredo Cerza.

Di recente, la conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram uno splendido scatto che la ritrae insieme ad ‘Auri’ in cui fanno una chiacchierata tra mamma e figlia, in una location davvero surreale:

Anche se si sta godendo questi ultimi giorni di caldo, la showgirl non perde l’occasione di mantenersi in forma con esercizi da far perdere la testa.

Gli esercizi in barca sono ‘bollenti’

In passato, Michelle Hunziker ha dichiarato che per mantenesi in forma si allena almeno tre volte a settimane e,ovviamente, segue una dieta sana ed equilibrata.

Di recente, la conduttrice di Striscia La Notizia è stata paparazzata dal settimanale Nuovo in barca mentre è intenta a fare ginnastica per ottenere glutei d’acciaio, così come si legge sulla rivista di Signoretti:

“Apri e chiudi per glutei d’acciaio. Michelle è sempre tonica. Comincia con la candela e poi spalanca le gambe per distendere tutti i muscoli dell’interno coscia”.

Per lei sembra che il tempo si sia fermato per sempre e, alla soglia dei suoi 43 anni, mostra un fisico mozzafiato.