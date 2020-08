Michelle Hunziker ‘Lo faccio 3 volte alla settimana’: il segreto per un fisico impeccabile

Michelle Hunziker ‘Lo faccio 3 volte alla settimana’: il segreto per un...

Michelle Hunziker rivela i suoi segreti: “Lo faccio tre volte a settimana”

La showgirl svizzera, naturalizzata italiana, è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Da diversi giorni, Michelle Hunziker è protagonista delle riviste di cronaca rosa per alcuni scatti al mare che la ritraggono più bella che mai.

In una recente intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha condiviso con i lettori alcuni segreti di bellezza per avere una forma fisica perfetta come lei!

Michelle Hunziker, i segreti di bellezza

E’ entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima e sin da subito è riuscita a conquistare il pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua simpatia ed ironia fuori dal comune. Da diversi anni è al timone di diversi programmi che sono seguitissimi dai telespettatori.

Su Instagram, vanta oltre 4.7 milioni di follower che non si perdono mai un suo post. Di recente, la conduttrice svizzera ha mandato in tilt la rete con i suoi ultimi scatti. I ritratti del fotografo Pierpaolo Ferreri, riprendono l’ex compagna di Eros Ramazzotti tra le acque di una spiaggia italiana dove gioca in mare tra corsette, schizzi e pose da modella indossando un bikini arancione, il quale mette perfettamente in evidenza la sua forma fisica perfetta. Alla soglia dei suo 43 anni ha un fisico da fare invidia a molte ventenni ed è lei stessa svela alcuni segreti.

L’intervista al settimanale Oggi

In una recente intervista al noto settimanale, Michelle Hunziker ha svelato le sue abitudini per aver un fisico da urlo:

“Mi alleno tre volte alla settimana e faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura”

La conduttrice ha poi aggiunto: