Michelle Hunziker ‘Sono incinta, anche mia figlia Aurora in dolce attesa’: lo ‘scoop’ di Diva e l’ironia su IG

Michelle Hunziker ha avuto Aurora quando era giovanissima. La ragazza è nata dall’amore per Eros e adesso secondo Diva le due sarebbero in dolce attesa

Michelle Hunziker è già mamma di 3 femmine, Aurora, Sole e Celeste. La sua vita da donna e mamma è piuttosto completa, ma Tomaso Trussardi – non è un mistero- vuole una famiglia ancora più larga, magari un maschietto. Ecco cos’ha scoperto leggendo una rivista, la bellissima conduttrice di Alla Togheter now.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti incinte: l’articolo su Diva

Non poteva che restare scioccata Michelle Hunziker nel leggere la notizia su Diva e Donna. Il giornale, infatti, titola che mamma e figlia siano entrambe in dolce attesa. La presentatrice, ovviamente, in tono ironico, ha commentato con stupore l’articolo sostenendo di non credere che avrebbe dovuto leggere una rivista per scoprire di stare per diventare per la 4 volta mamma e nonna allo stesso momento.

Una notizia che se fosse vera, riempirebbe di gioia non solo le due, ma l’intera famiglia. Ovviamente, non è così. Anche se Michelle vorrebbe diventare di nuovo mamma, Aurora è troppo giovane per avere un bambino. Per adesso entrambe si godono il loro nido e le loro soddisfazioni in campo lavorativo.

Michelle, ha commentato la notizia con il sorriso: smentendo Diva come si vede dalla storia su instagram.

Michelle sarà la conduttrice di Amici vip?

Michelle Hunziker è molto amica di Maria De Filippi che quest’anno ha in cantiere Amici vip, il talent show per chi ha già avuto una possibilità, in passato, ma che per un motivo o per un altro non ha raggiunto il successo sperato. Una sorta di matricole e meteore di Amici che sicuramente farà il botto di ascolti, soprattutto perché a condurlo dovrebbe arrivare proprio lei, Michelle.

Con il suo sorriso e la sua simpatia, sicuramente i talenti si troveranno a loro agio. Magari, in questa bellissima avventura, sua figlia Aurora che ha dimostrato di essere molto in gamba, potrebbe farle da spalla, come successo per gli ultimi programmi proposti.