Michelle Hunziker, la paralisi dopo l’incidente in diretta: ‘Ha perso l’uso delle gambe’, novità per lo stuntman

Un video che ha fatto il giro del mondo quello dell’incidente indiretta, durante il programma di Michelle Hunziker, dopo anni la verità sulle condizioni dello stuntman

Un momento davvero drammatico quello nel 2010, per la bravissima conduttrice Michelle Hunziker. Un momento che ha segnato e non poco la sua vita. Ricordiamo infatti un episodio che è rimasto impresso nella mente della conduttrice e di milioni telespettatori tedeschi.

All’epoca la conduttrice conduceva un programma in Germania, la versione tedesca di “Scommettiamo Che”. La bella svizzera all’epoca deteneva le redini del programma tedesco insieme ad un altro conduttore Thomas Gottschalk.

Michelle Hunziker incidente nel programma

In una delle puntate del programma è successo qualcosa che in molti temevano. Il giovane Samuel Koch, concorrente in gara è stato vittima di un incidente nel talent show di Michelle Hunziker. Lo stuntman, aveva il compito di saltare con dei trampoli al piede e compiere dei salti, mentre una macchina in corsa cercava di investirlo. Il giovane doveva impressionare il suo pubblico con dei salti mozzafiato, ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Il giovane ragazzo pare sia caduto male sui trampoli sbattendo la testa sull’asfalto, senza dare segni di vita davanti agli occhi di milioni di telespettatori e dei conduttori del programma.

Samuel Koch oggi cammina

A distanza di molti anni, il giovane Samuel è ritornato a sorridere. Il ragazzo oggi 31enne, nonostante le difficoltà è riuscito a rimettersi in piedi. Grazie un attrezzo progettato in Norvegia e mesi di dura fisioterapia, il ragazzo è ritornato finalmente in piedi. Dopo molti anni su di una sedia a rotelle, Samuel si è rimesso in piedi ritornando di nuovo a sorridere e ad essere finalmente, a distanza di anni, autonomo.