Un racconto che non ti aspetteresti mai, la mamma di Aurora Ramazzotti ha sconvolto i suoi fan.

Impossibile conoscerla, la nota conduttrice televisiva tutti la amano: capelli biondi lunghissimi, viso angelico e corpo da urlo.

Non tutti sanno che lei ha ottenuto un riconoscimento molto importante di recente.

Michelle Hunziker rientra tra le 100 Wonder Women d’Italia che hanno avuto la capacità di contraddistinguersi nel panorama imprenditoriale del Bel Paese ma anche nel campo internazionale.

Uno dei suoi successi più importante è Goovi, che produce make up, cosmetici e integratori naturali.

Un brand a cui lei tiene davvero molto, studiata proprio per le donne.

Durante una recente e lunga intervista ha rivelato:

“Goovi è giovanissima anche se è in realtà l’idea alberga in me da tempo”.