Aurora Ramazzotti bionda come mamma Michelle: ‘Voglia di cambiamenti’

La bella Aurora Ramazzotti ha mostrato una foto in una versione inedita di sé, bionda: la figlia di Michelle Hunziker ha forse voglia di cambiamenti? La verità.

Si è svegliata con un’idea in testa quella di fare la tinta bionda Aurora Ramazzotti. A tutti capita di avere in sogno l’idea di cambiare look e stile. La figlia dei due artisti rivoluziona la sua immagine con una foto postata poche ore fa.

Aurora chiede ai fan il motivo per cui ha avuto questo pensiero. E alcuni hanno provato a dare una spiegazione alla sua voglia di rivoluzionare la sua acconciatura e il colore dei suoi capelli con la classica spiegazione.

Aurora Ramazzotti bionda: voglia di cambiamenti

La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha esordito stamane con una domanda per i suoi fan corredata da una foto che ha lasciato tutti senza parole.

Aurora, infatti, si è mostrata bionda. In realtà, la ragazza racconta di aver avuto uno strano sogno in cui con una tinta diventava bionda, esattamente come sua mamma.

La domanda è sorta spontanea: perché sognare di cambiare colore?

Alla sua domanda hanno risposto diversi followers.

Aurora ha voglia di cambiamenti?

Alcuni hanno subito sottolineato che sognare di cambiare colore è indice di una voglia di cambiamento nella vita, di scelte folli che possano spezzare definitamente con la routine.

Con la sua ironia Aurora ha ovviamente postato altre foto in cui si mostra col pizzetto o con la frangia, tutti stile diversi e per certi versi assurdi che hanno sicuramente fatto spuntare un sorriso ai fan.

La bella Ramazzotti sa sempre come rendere la giornata dei fan decisamente più divertente.