Michael Douglas, “Il mio cancro alla gola a causa dei rapporti orali”. L’attore svela il retroscena sulla sua malattia

Michael Douglas intervistato dal The Guardian rivela i risvolti della sua malattia. L’attore si è ammalato di cancro alla gola nel 2013.

Michael Douglas è uno degli attori e produttori cinematografici statunitensi, più apprezzati a livello mondiale.

Qualche tempo fa in un’intervista alla celebre testata britannica il The Guardian, l’attore ha rivelato di essersi ammalato di cancro nel 2013, attribuendo la causa alla sua ‘dinamica’ vita sessuale. Scopriamo di più.

‘Colpa dei rapporti orali’, Michael Douglas malato di cancro alla gola

Il Premio Oscar statunitense, rivelò che a sua detta, il suo male fosse da attribuirsi ai rapporti orali, più nello specifico al cunnilingus. O meglio l’attore dichiarò di aver contratto attraverso tale pratica l’HPV (il papilloma Virus) che sarebbe poi tramutatosi in cancro alla gola.

All’epoca della notizia, dato l’allarmismo causato dalle dichiarazioni rilasciate, l’attore e il suo agente dovettero sottoporsi ad una nuova intervista. Douglas così intervenne nel corso di una conferenza dell’American Cancer Society per fare chiarezza sull’accaduto, spiegando che il virus dell’HPV è legato all’insorgenza di diversi tipi di tumore.

Successivamente in una dichiarazione inviata dal suo agente, Allen Burry alla BBC News, questo affermò che l’attore non avrebbe attribuito il tumore al cunnilingus. Ciò chiaramente fece si che il The Guardian fosse costretto a pubblicare una registrazione dell’intervista tra giornalista che aveva effettuato l’intervista e l’attore al fine di poter confermare la sua versione degli eventi.

Il tumore alla gola dell’attore statunitense causato dai rapporti orali?

Attualmente non è nota la verità rispetto alle dichiarazioni dell’attore e quelle pubblicate dal celebre tabloid britannico.

Ciò nonostante, lo scandalo ha fatto sì che venisse portato alla luce un tema molto delicato e importante, ovvero quella relativo alla trasmissione dell’HPV.

Tale virus come riporta il sito ufficiale dell‘AIRC, la Fondazione Italiana di ricerca sul cancro, sarebbe ‘responsabile del 20% dei 31’000 casi di tumore casi di tumore causati da virus che si verificano ogni anno’ e che nuovi studi sempre più recenti dimostrano che l’HPV è alla base di diversi tipi di cancro non solo quelli legati all’apparato genitale.