I preliminari in un rapporto intimo vengono considerati spesso come la parte migliore dell’intero amplesso. Tuttavia ne conoscete i rischi e i benefici per la salute? Ecco le 4 cose che non sapete sui rapporti orali.

I preliminari in un rapporto intimo sono considerati da molti come la ‘parte migliore’ dell’intero amplesso, fellattio e cunnilungus, accedono la passione e il desiderio in chi lo pratica. Attimi di puro piacere, che per fortuna nella nostra società moderna non rappresentano più un tabù, come accadeva al contrario nel passato.

Come in ogni cosa, anche i rapporti orali comportano dei rischi, tanti quanto i benefici per la salute del nostro organismo. Ecco allora che grazie ad una recente ricerca pubblicata dall’American Medical Daily possiamo ora riassumere le 4 cose che ‘forse’ non sapevate sui rapporti orali:

1 – I rapporti orali riducono il rischio di insorgenza di Pre-eclempasia (gestosi)

Secondo alcuni studi recenti la pratica del sesso orale ridurrebbe il rischio di insorgenza di pre-eclempasia, ovvero di gestosi, un termine medico attualmente in disuso con il quale si vuole descrivere una sindrome caratterizzata dalla presenza, singola o in associazione, di diversi sintomi clinici quali edema, proteinuria (presenza di proteine nelle urine) o ipertensione in una donna in dolce attesa.

Per questa ragione, gli esperti consigliano e raccomandano tali pratiche nell’arco dei 9 mesi della gravidanza.

2 – Praticare la fellattio riduce il senso di nausea in gravidanza

Secondo gli studi suddetti inoltre, praticare la fellatio mentre si è in gravidanza al proprio partner ridurrebbe il senso di nausea nei primi mesi di gestazione. Secondo il Medical Daily pare che sia proprio lo sperma maschile a calmarle.

Gli esperti rivelano che se la donna non è abituata a praticarla, inizialmente potrebbe incappare nell’effetto inverso ovvero aumento delle nausee che col tempo e la ‘pratica’ però diminuiscano in quanto il corpo man mano si abitua riuscendo a ridurle significativamente.

3 – I rapporti orali possono aumentare i rischio di contrarre HPV

Un argomento che fa paura, quello inerente alla contrazione Papilloma Virus, un virus alla cui base vi è l’insorgenza di diverse forme di tumore. Chiaramente, contrarre questo tipo di Virus, dipende anche dalle modalità in cui si approccia con il partner.

Le persone maggiormente a rischio sono coloro che praticano abitualmente rapporti occasionali, cambiando repentinamente partner, e che non usano le giuste precauzioni, ovvero il profilattico esistente nella sua variante maschile e femminile, i quali fanno da barriera da contatto.

Precauzioni che debbono essere utilizzate da ambo i sessi soprattutto quando non si conoscono bene le abitudini sessuali della persona con cui si sta per avere un rapporto intimo.

Perchè? Le pratiche della Fellatio e del cunnilingus non protette, aumenterebbero, secondo questo studio medico americano riportato dal ‘American Medical Daily’ in primis il ‘rischio di contrarre in Papilloma Virus’ e di conseguenza la possibilità che possa ‘poi tramutarsi in cancro alla gola’.

4 – Attraverso i rapporti orali possono essere trasmesse MST (malattie sessualmente trasmissibili)

Se praticata senza le giuste precauzioni, il sesso orale, o meglio la saliva, secrezioni vaginali, sangue, liquido spermatico, le mucose, particolari batteri (come il genococco responsabile della gonorrea) possono essere veicolo di malattie sessualmente trasmissibili, tra queste l’AIDS (in questo specifico caso non è documentata scientificamente la trasmissione dell’HIV attraverso la saliva, che quindi non rappresenterebbe veicolo di trasmissione), l’herpes simplex, il citomegalovirus, e l’epatite B.

