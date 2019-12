Meteo, sferzata invernale: in arrivo freddo e aria gelida

Dura sferzata alle condizioni meteo: in arrivo aria gelida dal Polo nord. Le temperature crolleranno al di sotto della media stagionale

Condizioni meteo in netto cambiamento quelle in arrivo da oggi su tutta la penisola.

Brusco calo delle temperature

Chi aveva messo da parte cappotti e giacche invernali, dovrà recuperarli dall’armadio. Le condizioni meteo di questa fine d’anno stanno per avere una sferzata invernale.

Da oggi, 27 dicembre, come riporta anche La Repubblica, si registrerà un brusco calo delle temperature e aria gelida in arrivo dal Polo Nord. Chi aveva programmato le vacanze di Natale in montagna, potrà godersi le sciate e la neve ad alta quota.

Nel corso di questo fine settimana, l’innalzamento verso la Scandinavia dell’anticiclone che ha portato sole e aria mite, favorirà l’incalzare del gelo dal Polo Nord.

Dalla serata di oggi fino a domenica peggioreranno le condizioni meteo su Abruzzo, Marche e Molise, con piogge e grandinate.

Temporali e rovesci si verificheranno anche sulle regioni centrali e meridionali di Molise, Abruzzo, Basilicata e Sicilia. La neve arriverà in collina e anche su pianure e coste.

Tempo instabile al Sud e nebbie in Pianura Padana

Sulla restante parte della penisola, ci sarà perlopiù il sole, eccetto nella Pianura Padana dove si andrà incontro a nebbie fitte. Sui versanti adriatici centro-meridionali e sul resto del meridione, il tempo sarà molto instabile, con piogge e temporali fino a possibili nevicate in pianura.

Le temperature subiranno un brusco calo, soprattutto al centro e sud Italia e i valori scenderanno al di sotto della media di 5-6 gradi. Al Nord, le temperature si manterranno molto basse, superando lievemente lo zero di giorno e con estese gelate di notte. Al Centro-Sud di giorno le temperature massime toccheranno i 6-8 gradi, mentre di notte si arriverà a qualche grado sopra lo zero.