Ultima domenica prima di Natale con un meteo all’insegna del maltempo. Previsto forte vento e acqua alta in Laguna.

Un meteo costellato di allerte che coinvolgeranno diverse regioni della Penisola.

Meteo: il maltempo non darà tregua

Il meteo per la giornata di domani, domenica 22 dicembre 2019, non sarà molto diverso dagli ultimi giorni. Forte vento, temporali e nubifragi caratterizzeranno l’intera giornata in gran parte della penisola. In particolare, la protezione civile ha diramato l’allerta arancione su ben 11 regioni.

Lunedì 23 dicembre, però, si avrà un’inversione di tendenza assai brusca: il sole caratterizzerà le feste natalizie dalla Vigilia fino a Santo Stefano.

Che tempo farà

Il brutto tempo sarà dovuto ad un vortice di bassa pressione che insiste sull’Oceano Atlantico e che giungerà in Italia. Il maltempo insisterà con nubifragi, temporali e vento forte. Sarà proprio quest’ultimo l’elemento caratterizzante. In particolare, sulla Sardegna sono previste raffiche fino a 120 km/h. A Venezia, poi, l’alta marea e la conseguente acqua alta potrebbe toccare di nuovo livelli allarmanti.

Le abbondanti piogge interesseranno il Lazio e la Campania ma anche la Calabria. Alcuni esperti hanno affermato, come si legge da Fanpage, che non si possono scongiurare le alluvioni lampo causate, tra gli altri fattori, anche dal dissesto idrogeologico. A Nord Italia si attende un lieve miglioramento.

Di seguito le regioni interessate dall’allerta meteo stilata dalla Protezione Civile: Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Lazio (costa), Toscana (costa). L’allerta meteo sarà arancione su: Campania, Friuli Venezia Giulia (in parte), Veneto, Umbria, Basilicata, parte della Lombardia, Campania, Calabria, Sardegna. L’allerta gialla interesserà gran parte dell’Italia.