Meteo domenica 6 settembre: bel tempo ovunque, da lunedì cambia tutto

Domani 6 settembre previsto sole su tutto il territorio ma da lunedì in arrivo temporali e abbassamento della temperatura.

I rovesci interesseranno il Nord Italia mentre prosegue tempo sereno o poco nuvoloso al Sud.

Domenica 6 settembre: previsioni meteo

Il sito dell’Aeronautica militare ha diffuso le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 6 settembre.

Si registra su quasi tutto il territorio nazionale un clima sereno o poco nuvoloso.

In prevalenza si avrà dunque sole come riporta anche Fanpage con qualche rovescio solo al Nord su Alpi e Prealpi.

La situazione però non è destinata a durare poiché già dal pomeriggio stesso le condizioni climatiche saranno in peggioramento.

Ad esserne interessato particolarmente il Nord, per quanto riguarda le zone occidentali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Stessa situazione prevista anche per la Liguria a e per la zona centro meridionale del Piemonte.

Al Sud si registrerà una situazione di tempo sereno ovunque per tutta la giornata ad eccezione solo di qualche possibile nuvola o rovescio sulla Sicilia.

Temperature in calo ad inizio settimana

Se le temperature miti ed il sole permetteranno una domenica di bel tempo come proseguirà l’inizio della settimana?

Da lunedì 7 settembre invece ci sarà un netto calo delle temperature ed un peggioramento delle condizioni meteo.

Al Nord sono infatti attese per lunedì mote nuvole che potrebbero portare piogge e temporali anche di elevata intensità nelle zone occidentali della pianura.

Per quanto riguarda le temperature di questo ultimo scampolo di estate 2020, saranno in netto calo nelle aree alpine e prealpine.

Dal pomeriggio però una lieve schiarita è possibile a partire dal pomeriggio di lunedì.

Al Centro le zone interessate dalle piogge saranno quelle Appenniniche, il Lazio centrale e la Toscana.

Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature che tenderanno ad aumentare in Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

Per quanto riguarda le Isole si prevede cielo nuvoloso e deboli precipitazioni sia in Sicilia che in Sardegna.

La situazione dei mari vedrà l’Adriatico, il Mar di Sardegna ed il canale di Sicilia, poco mossi gli altri.