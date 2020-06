Previsioni Meteo Estate 2020: sta per cambiare di nuovo tutto, cosa succederà

Le Previsioni Meteo per l’Estate 2020 sono poco incoraggianti: niente caldo torrido per ora e altre piogge! Che tempo farà a Giugno, Luglio e Agosto?

A metà Giugno solitamente si sta bene a maniche corte e calzoncini, canottiera e infradito h24. Giugno fino adesso è stato un mese fresco e anche piovoso, il contrario di quello che ci aspettavamo!

Le temperature sono decisamente sotto la media ma gli esperti avevano previsto un’estate torrida e calda, quindi dov’è finita la nostra estate tanto desiderata?

Già ci ha pensato il Coronavirus a renderla decisamente anomala ed ora ci si mette anche il meteo? Le previsioni fatte dai meteorologi annunciavano caldo torrido e temperature elevate, invece potrebbe essere il contrario!

Si preannuncia un’estate ballerina e non proprio bollente, ecco le previsioni per Giugno Luglio e Agosto 2020.

Previsioni meteo estate 2020

Queste sono le previsioni meteo per l’estate 2020, ci aspetta un trimestre estivo non bollente: vediamo i dettagli scoprendo le previsioni relative ad ogni mese.

Giugno

La prima metà di Giugno è appena trascorsa: 15 giorni di temperature fresche e tanti temporali sparsi soprattutto al Nord hanno investito l’inizio dell’estate 2020.

Avevamo appena assaporato il piacere di poter uscire dopo la fine della pandemia ed ecco che il clima ci rema palesemente contro: piogge, temporali, temperature inferiori alla media, sarà così per tutta l’estate?

Il mese di Giugno continuerà ad essere anomalo infatti anche i restanti 15 giorni saranno tendenzialmente miti ma con frequenti rovesci e temperature inferiori alla media.

Luglio

Luglio, il mese estivo centrale, normalmente molto caldo e afoso sarà invece mite e non torrido.

Nelle ultime estati Luglio è stato quasi insopportabile con un caldo afoso e umido che toglieva energie e benessere a tutti.

Quest’anno sarà un mese caldo e tendenzialmente mite, potremo aspettarci qualche piccolo temporale estivo soprattutto nella prima metà ma niente di anomalo. Sono previste temperature calde nella media e pochissimi rovesci in tutto il mese.

Dovrebbero essere scongiurate le bollenti ondate di caldo dall’Africa, ci attende un luglio dal clima puramente mediterraneo.

Agosto

Agosto sarà il mese più caldo di tutti, le piogge saranno quasi assenti soprattutto al Centro e al Sud.

Non mancheranno giornate infuocate dovute ai venti caldi dall’Africa, i 35°-40° come picco giornaliero saranno senz’altro toccati spesso.

I venti continueranno a soffiare diminuendo la calura percepita, le precipitazioni saranno davvero inesistenti e ci aspettano splendide giornate di sole perfette per una tintarella da far invidia.

Il Sud e il Centro Italia saranno investiti da ondate di caldo torrido e quasi zero piogge, sarà un Agosto bollente.

