Meteo: le prossime ore non promettono niente di buono, tanto che molti sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani martedì 12 novembre.

Ad aggravare le condizioni meteo arriverà una perturbazione dall’Africa.

Allerta meteo codice rosso per diverse regioni

La protezione civile ha disposto il codice rosso per alcune regioni del Sud Italia (gran parte della Calabria, sui settori costieri della Basilicata e sulla Sicilia orientale). Esse, infatti, saranno la prime ad essere interessate da una perturbazione proveniente dall’Africa che porterà con se forti venti, temporali e mareggiate. Scuole chiuse a Catania, Acireale, Trapani, Taranto, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro.

Allerta arancione diramata per Puglia, e sui restanti settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Sarà la volta di un’allerta gialla per Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania. Non sono esclusi i settori di Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna e sui restanti settori di Basilicata.

Quali comuni lasceranno gli studenti a casa?

Molti sindaci hanno deciso di lasciare gli studenti a casa perché si prevedono piogge insistenti. Non è la prima volta questo mese. In Sicilia gli studenti non andranno a scuola domani 12 novembre a: Catania, Acireale, Ispica, Pozzallo, Ragusa, Siracusa, Castelvetrano. Ma anche da Canicattì a Palma di Montechiaro, da Porto Empedocle a Cammarata. In Lazio, le scuole saranno chiuse ad Anzio. In Calabria chiuse le scuole di: Soverato, Borgia, Caraffa, Montepaone, Simeri Crichi, Sersale, Gizzeria, Badolato, Argusto, Nocera Terinese. E ancora a Cardinale, Cenadi, Magisano, Cerva, Isca, Pentone, Palermiti, Crotone, Cirò Sinopoli, Cinquefrondi, Polistena, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Melicuccà, Locri, Bovalino, Gioia Tauro, Rosarno, Motta San Giovanni, Melicucco.

In Puglia le previsioni meteo peggiori sono attese a Taranto. Perciò scuole chiuse a: a Statte, Maruggio, Laterza, Castellaneta, Palagiano, Palagianello, Mottola, Massafra, Ginosa, Martina Franca, Grottaglie, Manduria. E ancora a Sava, San Giorgio Jonico, Crispiano, Pulsano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Leporano, Carosino, Avetrana. Non mancherà la chiusura degli istituti di Monteiasi, Fragagnano, Torricella, Montemesola, Faggiano, Roccaforzata, Monteparano.

Salvo variazioni per ogni Comune. Controllare sul sito ufficiale della vostra città per confermare o meno la chiusura della scuola.