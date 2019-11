Le previsioni meteo per le prossime ore non sono positive: temporali e burrasche saranno protagonisti. La Protezione Civile ha stilato l’allerta per 15 regioni.

Allerta gialla ed allerta arancione previste in diverse zone d’Italia.

Meteo: le previsioni per domani 5 novembre

Oggi, lunedì 4 novembre il meteo ha dato una breve tregua, con qualche schiarita. Una giornata particolare, in cui si è fatta la conta dei danni del maltempo dei giorni scorsi. Purtroppo, le prossime ore non prospettano nulla di buono per tutta la penisola. I rischi dovuti alle abbondanti piogge che cadranno nelle prossime ore sono tanti: frane e smottamenti ma anche cadute pericolose di alberi. Inoltre, le temperature subiranno un brusco calo. Venti di Libeccio soffieranno lungo le coste tirreniche. La responsabile è una perturbazione proveniente dal Nord Europa.

Scuole chiuse in diversi comuni

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione per tre regioni:

Lazio,

Molise

e Campania

Qui alcuni Primi Cittadini hanno già disposto la chiusura delle scuole. Si tratta del Sindaco Festa per la città di Avellino ed il sindaco Mastella per la città di Benevento. Questa precauzione è stata prevista per evitare pericoli agli studenti. A Sarno è stato ordinato lo sgombro di alcune abitazioni in aree pedemontana. L’allerta arancione, infatti, viene diramata soltanto in casi di piogge molto intense e prolungate, trombe d’aria e frane.

L’allerta meteo gialla interesserà 12 regioni:

sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia,

sul settore nord-orientale della Lombardia,

sul Levante in Liguria,

sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna

su quello occidentale delle Marche

Toscana

Umbria,

sull’area occidentale dell’Abruzzo

sul settore sud-occidentale della Basilicata.

Le piogge saranno molto intense e accompagnate fulmini e vento forte. Si temono mareggiate. Già in queste ore, i Vigili del Fuoco stanno rispondendo a diverse chiamate di soccorso.