Messy bun, che cosa è e come realizzarlo velocemente? Tutti i consigli

Il Messy bun è un’acconciatura che piace tanto alle star per la sua versatilità ed i tanti pregi. Vediamo come realizzarla.

Il messy bun è un’acconciatura raccolta in grado di conferire volume anche ai capelli più fini, con un tocco glamour.

Che cos’è il Messy Bun?

Il messy bun non è altro che un raccolto spettinato. Piace tanto alle celebrities perché conferisce immediatamente un tocco glamour ed è facilissimo da realizzare. Sono tante le celebrities che lo adorano: da Victoria Beckham a Kendall Jenner, passando per altre super top come Gigi Hadid ed Alessandra Ambrosio.

Anche i capelli più fini, troveranno giovamento da questo chignon disordinato poiché i capelli saranno arricchiti da quel tocco di volume in più. Il messy bun resiste all’umidità e camuffa i capelli la cui messa in piega non è particolarmente perfetta. Inoltre, il messy bun è facile da realizzare, molto più facile del classico chignon e piace di più perché è più naturale, meno ricercato. Per il sol fatto di non dover tirare alla perfezione, pettinare e laccare, è un’acconciatura che sta bene anche a tutti i tipi di viso, basta saper liberare le ciocche giuste. Inoltre, sta bene con tutti gli outfit ed è un’acconciatura in grado di resistere anche agli stress.

Come realizzarlo?

In base alla lunghezza dei capelli, il messy bun può essere realizzato in modo diverso. Non bisogna dimenticare anche l’occasione d’uso.

Si inizia spazzolando bene i capelli. Alle radici si può applicare del gel se i capelli sono particolarmente crespi, della polvere volumizzante se i capelli sono fini. Un tocco in più può essere quello di cotonare con un pettine le radici. Dopodicché non ti serviranno altri strumenti se non le mani. Il tocco in più può essere quello di spruzzare della lacca sul palmo delle mani.

Metti la testa giù e raccogli i capelli con un elastico. Successivamente, usa un altro elastico per legare il resto della chioma. Questa volta, non andrà realizzata una coda ma una specie di fiocco morbido, parte dei capelli resta fuori, parte dentro l’elastico.

Le ciocche fuori andranno a creare un effetto spettinato. Altre possono essere bloccate con delle forcine. Se vuoi un effetto più messy, tira fuori delle ciocche ed incornicia il viso. Per rendere l’acconciatura più durevole, quando avrai finito puoi spruzzare della lacca leggera. Se hai un’evento o un appuntamento importante puoi osare l’uso di qualche fermaglio particolare, per rendere il tuo messy bun elegante e prezioso.