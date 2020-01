Come abbinare i leggings? 5 idee non banali per ogni tipo di outfit

Come abbinare i leggings? 5 idee non banali per ogni tipo di...

Come abbinare i leggings? Ricordando che non sono pantaloni, sono comodi, versatili e perfetti per tutte le donne. Ecco qualche idea per ogni tipo di outfit!

Come abbinare i leggings? Sono tanti i modi e possono essere al tempo stesso, sporty e chic.

Leggings: gli abbinamenti più trendy per questo inverno

In commercio di leggings (o, come dicevamo negli anni ’90, fuseaux) se ne trovano di tutti i tipi: da quelli termici a quelli in simil pelle; da quelli full paillettes a quelli sportivi. I preferiti dalle donne, ultimamente, sono i modelli modellanti, perfetti per modellare la figura anche se si ha qualche chiletto di troppo.

I leggings non sono pantaloni, ecco perché vanno abbinati in modo sapiente per risultare trendy in estate come in inverno. Qualche spunto utile può venire dalle ultime passerelle che hanno anticipato la moda del 2020.

5 outfit trendy con i leggings

Un elemento da cui partire per creare il primo abbinamento è rappresentato dalle scarpe. In questo caso, sceglieremo gli anfibi o stivaletti combat che tanto abbiamo visto in passerella. Con gli anfibi si può creare un look che strizza l’occhio al mondo militare. Via libera ad un maglione over, magari a collo alto e ad un cappotto strutturato lungo fino alle caviglie. A questo punto, quelli perfetti sono quelli effetto pelle.

Per sdrammatizzare un blazer oversize, magari monocromatico, invece, puoi optare per un paio di leggings super colorati, meglio se fluo (tendenza della prossima stagione ndr).

Per ottenere un effetto preppy, il classico fuseaux nero o in vinile può andare a nozze con la stringata derby proveniente dagli stili più classici.

Quelli tipicamente sportivi, invece, possono essere abbinati con le sneakers più chunky con un maxi piumino super imbottito. Della serie: freddo non ti temo!

L’abbinamento più elegante? Quello con i cuissardes, gli stivali alti alle caviglie. Sopra anche il maglione più banale diventerà ricercato se si abbina ad una cintura particolare.