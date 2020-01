Messico, tragedia in carcere: detenuti si sparano e si accoltellano, 16 morti

Tragedia in Messico, dove un gruppo di detenuti ha messo in atto una rissa a colpi di pistola e fendenti: 16 di loro sono morti

Scontri tra detenuti in una prigione del Messico: 16 le vittime. Cosa è accaduto?

Tragedia in un carcere del Messico

Una vera e propria guerriglia quella scoppiata in un carcere messicano, dove un gruppo di detenuti si è scontrato a colpi di coltello e di pistola.

Come riporta anche Il Giornale, il carcere in cui è avvenuta la tragedia è l’istituto di pena Centro regionale per il reinserimento sociale, che si trova a Zacatecas, nel Messico centrale. Lo scorso martedì, intorno alle 14:30, sarebbe esploso un pesante scontro tra un gruppo di detenuti.

Soltanto 3 ore dopo, le forze di polizia sarebbero riuscite a sedare la lite e a riportare l’ordine.

Morti 16 detenuti

Pesante il bilancio delle vittime dell’agitazione scoppiata in un carcere del Messico, lo scorso martedì. Uno scontro così violento che neppure le forze di polizia sarebbero riuscite a sedare.

Nella guerriglia 16 detenuti avrebbero perso la vita: 15 morti tra le mura della prigione, la sedicesima vittima sarebbe deceduta dopo il trasporto in ospedale. Colpi di pistola, coltellate e percosse le cause della morte dei 16 detenuti.

Secondo l’emittente televisiva americana della Bbc, gli organi di governo sarebbero ancora a lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica e le cause del violento scontro avvenuto in carcere.

Resta da capire come quelle armi siano arrivate in carcere, eludendo i controlli. Secondo l’emittente televisiva, prima di Zacatecas, in un’altra prigione messicana sarebbe scoppiato un violento scontro tra detenuti. In particolare, nello Stato di Morelos, 6 carcerati sarebbero stati uccisi al termine di una lite. La Bbc avrebbe quindi sottolineato la difficile situazione delle carceri e il pesante sovraffollamento che le caratterizza, con tutte le conseguenze del caso.