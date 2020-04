Mes, Berlusconi “Basta ostruzionismo”: la posizione di FI sulla polemica

Interviene anche il leader di Forza Italia nella polemica sull’accoglimento del Mes, le dure parole di Berlusconi che chiede un’opposizione responsabile.

Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire sulla polemica tra il Governo e le opposizioni riguardo al Mes e lo fa in modo molto deciso. Ecco la lettera al Giornale.

La posizione di Berlusconi: “No all’ostruzionismo”

Per il leader di Forza Italia la polemica tra Governo ed opposizioni per la questione Mes nell’affrontare la crisi da coronavirus presenta varie criticità che in una lettera al Giornale ha deciso di sviscerare dicendo la sua.

“In una condizione di assoluta emergenza, un’opposizione responsabile non fa ostruzionismo anzi si stringe intorno alle istituzioni”

Esordisce Silvio Berlusconi con una chiara allusione alle polemiche degli ultimi giorni, ribadendo che il suo partito invece si sta occupando di gestire un’opposizione che possa portare un confronto positivo-

“Siamo critici con il governo ma non è questo il momento della polemica politica”

Berlusconi poi ripercorre la nascita della proposta del Mes di cui ammette di essere stato promotore con il suo governo già nel 2011 ma sottolinea come si presentasse diversamente con l’inclusione degli Eurobond poi cancellati dal governo Monti.

“Il Mes non va demonizzato”

Aggiunge Berlusconi, dal momento che è logico che i Paesi con economia più forte chiedano garanzie, sbagliato sarebbe invece giocare su questa forza.

Per il leader di FI come riporta Tgcom24 però questo non accadrebbe in questo caso poiché

“Possiamo accedere ai fondi del Mes semza condizioni, fino al 2% del Pil.E’ comunque qualcosa, sono 36 miliardi che sarebbe assurdo non utilizzare”.

L’analisi di Berlusconi è molto chiara: con il Mes anche la Bce potrebbe aiutarci a risollevare la situazione.

Mes ed Eurogruppo, cosa sta accadendo

Secondo Berlusconi infatti le polemiche a livello europeo in questo momento potrebbero portarci fuori dall’Ue ma va riconosciuto che:

“L’Europa ha diverse colpe..va ricordato che l’ Eurogruppo ha stanziato 500 miliardi”.

Attualmente infatti le maggiori polemiche tra il Governo Italiano, anche imbeccato fortemente dalle critiche dell’opposizione di Lega e Fratelli D’Italia e l’Eurogruppo vertono sull’approvazione del Mes.

Altro punto caldo è la discussione sugli Eurobond come avvenuto nell’ultima riunione in videoconferenza.