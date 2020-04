Matteo Salvini: “Accordo Eurogruppo è Caporetto” e annuncia la sfiducia a Gualtieri

Matteo Salvini annuncia una mozione di sfiducia al ministro Gualtieri. Il leader della Lega considera l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo una vera disfatta.

Matteo Salvini commenta l’accordo economico raggiunto dall’Eurogruppo per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Accordo dell’Eurogruppo una vera disfatta”

Come evidenzia anche Fanpage, il leader del Carroccio considera il piano economico una vera disfatta.

“Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri”.

Salvini considera il fondo salva-Stati come un’ipoteca sul futuro e sui risparmi. L’Italia si starebbe mettendo nelle mani di un sistema di strozzinaggio legalizzato per avere in prestito 35 miliardi di euro, dopo averne a sua volta prestati oltre 140.

Il leader della Lega annuncia quindi una mozione di sfiducia al Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

L’accordo dell’Eurogruppo

L’Eurogruppo ha raggiunto un accordo sul Mes, sulla Bei e sul meccanismo anti-disoccupazione, nessun compromesso invece sugli Eurobond.

I ministri delle finanze dei Paesi dell’Unione Europea hanno concordato un piano emergenziale comune per limitare l’impatto dell’emergenza coronavirus sulle economie dei Paesi europei.

Il piano prevede lo stanziamento di circa 500 miliardi di euro.

Non tutte le parti hanno però concordato l’emissione dei Coronabond o degli Eurobond, che sono degli strumenti di debito congiunto emesso nei confronti dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Per le spese mediche la possibilità che si apre con la linea di credito del Mes è molto ampia e senza condizioni. L’unico requisito per poter accedere alla linea di credito del fondo salva-Stati sarà quella che i Paesi s’impegneranno ad usarla per finanziare le spese sanitarie e mediche legate all’emergenza coronavirus.

Una linea di credito che sarà fruibile fino al termine dell’emergenza. Dopodiché, i Paesi saranno impegnati a rafforzare i fondamentali economici.