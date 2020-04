Il tanga stringe troppo in mezzo, Mercedesz Henger incendia la rete con uno scatto a ‘sorpresa’

Mercedesz Henger affascinante con il suo look da ginnastica, fan in delirio su Instagram: «Che fisico. Splendore»

Il suoi capelli biondi e i suoi occhi color ghiaccio hanno conquistato i fan. Mercedesz Henger è una delle influencer più seguite e amate nel nostro Paese. La figlia di Eva, infatti, ama condividere momenti della sua vita quotidiana con i follower e anche questa volta ha infiammato i social con uno scatto da capogiro. Di cosa si tratta? Il suo look da ginnastica non passa inosservato: forme sinuose in primo piano!

Eva Henger in tenuta sportiva

La giovane è nota al grande pubblico, oltre per essere la figlia dell’ex attrice Eva Henger, anche per aver preso parte al reality show di Canale 5,’Isola dei famosi ‘e per la sua storia d’amore con il tronista Lucas Peracchi. Sui social, Mercedesz Henger è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 688 mila follower che non si perdono mai un suo scatto. L’influencer italo-ungherese ama condividere scatti della sua vita quotidiana e, questa volta, ha sfoggiato un outfit semplice ma allo stesso tempo sensuale.

La foto in questione la la ritrae in giardino in tenuta sportiva con in mano un tarassaco. Di cosa stiamo parlando? Nel linguaggio comune, sono anche conosciuti con il nome di soffioni, dente di leone, cicoria selvatica e girasole dei prati. Tuttavia, l’attenzione dei fan cade su sull’outfit della giovane, che vanta un fisico da urlo.

L’ultimo scatto infiamma il web

Nel dettaglio, la foto ritrae Mercedesz Henger in tenuta sportiva. La fidanzata di Luca Peracchi, indossa un micro top che mette in evidenza il suo seno esplosivo e un leggings aderente. Boom di like e commenti per lei:

«Sempre insuperabile nelle foto», «Sei straordinaria», «Che fig*»,E ancora: «Bellissima», «Sei una meraviglia di donna», «Spettacolare. Hai un sorriso magnifico», «Sogno di incontrarti alla fine della quarantena», «Che splendore».

Dopo questa foto, la figlia di Eva ha voluto anche dare una piccola anticipazione della prossima pazzia che ha voluto riservare ai fan. Un video che vedremo però solo Lunedì ma di cui ci ha regalato una piccola anteprima: una foto che la mostra in uno stringatissimo costume rosa.