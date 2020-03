La maglietta senza reggiseno mostra troppo, Mercedesz Henger infiamma i social con la sua campagna contro il virus

View this post on Instagram

Non lasciate che questa brutta situazione vi tolga il sorriso ❤️ Sono certa che spesso abbiamo desiderato di avere un po’ di tempo per noi , per fare tutte le cose che diciamo di non avere mai tempo di fare , come leggere quel libro , riordinare quello scaffale, provare degli allenamenti a corpo libero da fare a casa , cucinare quel piatto in particolare … e chissà quante altre cose. Restiamo positivi, mostriamo il nostro supporto per tutti quelli che lavorano per noi, per il nostro bene, e per risolvere al più presto questa situazione. E soprattutto restiamo positivi e uniti (a distanza 😋) ❤️💪 #iostoacasa . . . Ph: @lucasperacchi ❤️