Accavalla le gambe, l’intimo di pizzo scopre troppo: Mercedesz Henger infiamma il web

Mercedesz Henger estremamente elegante e seducente su Instagram: lo scatto in tailleur manda in visibilio il web

Negli ultimi anni, Mercedesz Henger è diventato uno dei volti più amati e apprezzati della televisione italiana. Spesso l’abbiamo vista come ospite della nota trasmissione di Barbara D’Urso e ha raggiunto la notorietà nel 2016 in seguito alla partecipazione al reality show di Canale 5 ‘L’Isola Dei Famosi‘ dove emersa per il suo carattere e la sua estrema bellezza. La modella italo-ungherese ha condiviso sui social uno scatto in cui si mostra in tutta la sua sensualità.

Mercedesz Henger in tailleur incanta

Correva l’anno 2016 quando Mercedesz Henger ha preso parte al programma di Canale 5, L’isola Dei Famosi. Da allora è diventata uno dei personaggi più amati e seguiti della televisione italiana. I telespettatori l’hanno apprezzato non solo il suo carattere: una ragazza dolce, forte e determinata ma anche per la sua indiscussa bellezza.

La modella italo-ungherese è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci. Questa volta a mandare in tilt il web è uno scatto pubblicato su IG in cui appare in una veste decisamente bollente. Di cosa si tratta? La figlia di Eva è solita far impazzire i suoi follower e pare esserci riuscita anche poche ore fa.

La showgirl pazzesca sui social

La sua bellezza continua a far battere i cuori dei suoi ammiratori. Mercedesz Henger è amatissima sui social e i suoi fan non si perdono mai un suo scatto. Nelle ultime ore, la showgirl italo-ungherese ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram un nuovo scatto in cui indossa un blazer e una sottoveste nera davvero corta che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

E’ inutile dire che lo scatto è stato sommerso dai like e commenti e non poteva essere altrimenti.