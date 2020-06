Mercedesz Henger, il look da palestra non passa inosservato: il suo corpo sudato stuzzica la fantasia dei fan

Il suoi capelli biondi e i suoi occhi color ghiaccio hanno conquistato tantissimi fan nel nostro Paese. Mercedesz Henger è una delle influencer più seguite e amate del web e il suo account Instagram è seguitissimo. La figlia di Eva, infatti, ama condividere momenti della sua vita quotidiana con i follower e anche questa volta ha mandato il web in tilt per uno scatto da urlo. Di cosa si tratta? Il suo look da ginnastica non passa inosservato: il suo corpo sudato stuzzica la fantasia dei seguaci.

Mercedesz Henger: look da palestra

La giovane figlia dell’ex attrice a luci rossi è tornata a sognare i suoi fan. Mercedesz Henger è molto attiva sui social e il suo account Instagram vanta oltre 697 mila follower che non si perdono mai un suo scatto. La giovane, impegnata da diversi anni con l’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, ama condividere gli attimi della sua vita quotidiana sui social (continua dopo il post seguente).

Non molte ore fa, la figlia di Eva ha stupito tutti con uno scatto da capogiro.

Il corpo sudato stuzzica i fan

La modella italo-ungherese ha postato una nuova foto che la ritrae in palestra con addosso un completino da ginnastica decisamente audace.

Il leggings e il micro top mettono ben in mostra il suo fisico scultoreo. Tra le mani delle corde per fare attività sportiva. Tuttavia, c’è un dettaglio che non passa inosservato il suo copro è è percorso dal sudore che rende lo scatto ancora più provocante. Ecco il post che ha infiammato il web:

