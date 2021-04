Annalisa fuori di seno in diretta, la scollatura non trattiene: ‘Piaciuta la sorpresa?’

Annalisa fuori di seno in diretta, la scollatura non trattiene: ‘Piaciuta la...

Una scollatura così non è per tutte. Annalisa però dimostra di avere carattere e personalità anche nello stile. La cantante provoca i fan.

L’ex talento di Amici ama giocare con la moda. Annalisa, questa volta, ha indossato una vestito che, seppur elegante, ha regalato una scollatura molto profonda.

Bellissima oltre che bravissima: la cantante ospite del seguitissimo programma di Serena Rossi, Canzone Segreta, ha lasciato tutti senza parole con il suo scatto.

Annalisa fuori di seno

La cantante ha incantato i fan con una scollatura davvero profondissima. Annalisa ha da sempre dimostrato di avere un talento nella musica, ma il suo aspetto fisico non è sicuramente da meno.

Un valore aggiunto per l’ex talento di Amici di Maria De Filippi ospite ieri nella trasmissione di Serena Rossi, Canzone Segreta: l’artista si è esibita davanti al pubblico Rai cantando una canzone che ha catturato l’attenzione di molti per la sua profondità.

Tra gli ospiti della serata c’era l’attore Marco Bocci. Ed è proprio per lui che la cantante si è esibita. Sulle note di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, l’artista dai capelli rossi ha fatto commuovere tutti.

Bocci ha rivelato, infatti, che quando era poco più che un ragazzo si immedesimava molto nel Marco di Dalla. A catturare l’attenzione dei fan però, oltre che la bellissima esibizione, anche la profondissima scollatura della bella Nali.

Nali, scollatura profondissima

Non è la prima volta che la cantante regala scatti provocanti sui social, ma vederla esibirsi dal vivo con il davanzale in quasi totale libertà ha destato l’attenzione di molti. L’elegante completo indossato non faceva altro che risaltare la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)



Un tailleur total black ed un foulard fantasia che copriva giusto un po’ il seno. La cantante, postando una foto del look di ieri sera, ha chiesto ai fan:

“vi è piaciuta la sorpresa?”

I fan ovviamente hanno risposto affermativamente facendole tanti complimenti per la cover e lo stile impeccabile.