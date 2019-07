Menopausa precoce, perché accade?

L ‘età media di insorgenza per la menopausa “naturale” è di 51 anni. Tuttavia, a causa di genetica, malattia o procedure mediche, alcune donne attraversano la menopausa prima dei 40 anni. La menopausa che si verifica prima di questa età, sia naturale che indotta, è nota come menopausa “precoce”.

Oltre a occuparsi di vampate di calore, sbalzi d’umore e altri sintomi che accompagnano la menopausa, molte donne in menopausa prematura devono affrontare ulteriori preoccupazioni fisiche ed emotive. Ad esempio, poiché la menopausa segna la fine degli anni fertili di una donna, è probabile che una donna che desidera rimanere incinta abbia dei problemi.

Quali sono i sintomi della menopausa precoce?

I sintomi della menopausa prematura sono spesso gli stessi di quelli subiti dalle donne in menopausa naturale e possono includere:

Cicli irregolari o mancati

Cicli più pesanti o più leggeri del solito

Vampate di calore (un’improvvisa sensazione di calore che si diffonde sulla parte superiore del corpo)

Questi sintomi indicano che le ovaie producono meno estrogeni.

Insieme ai sintomi sopra, alcune donne possono sperimentare:

Secchezza vaginale (la vagina può anche diventare più sottile e meno flessibile)

(la vagina può anche diventare più sottile e meno flessibile) Irritabilità della vescica e peggioramento della perdita di controllo della vescica (incontinenza)

e peggioramento della perdita di controllo della vescica (incontinenza) Cambiamenti emotivi (irritabilità, sbalzi d’umore, depressione lieve)

(irritabilità, sbalzi d’umore, depressione lieve) Pelle, occhi o bocca secchi

Insonnia

Diminuzione del desiderio sessuale

Oltre ai sintomi sopra elencati, se hai meno di 40 anni e manifesti una delle seguenti condizioni, dovresti consultare il tuo medico per determinare se sei in menopausa precoce:

Sei stato sottoposto a chemioterapia o radiazioni

Tu o un tuo familiare avete un disturbo autoimmune come ipotiroidismo, malattia di Graves o lupus

Hai tentato senza successo di rimanere incinta per più di un anno

Tua madre o tua sorella hanno avuto una menopausa prematura.

Come viene diagnosticata la menopausa precoce?

Per diagnosticare la menopausa precoce, il medico eseguirà molto probabilmente un esame fisico ed preleverà il sangue per escludere altre condizioni, come la gravidanza e le malattie della tiroide.

Può anche ordinare un test per misurare i livelli di estradiolo. Bassi livelli di estradiolo, una forma di estrogeno, possono indicare che le ovaie stanno iniziando a non funzionare come prima. Quando i livelli di estradiolo sono inferiori a 30, può indicare che sei in menopausa.

Tuttavia, il test più importante utilizzato per diagnosticare la menopausa precoce è un esame del sangue che misura l’ormone follicolo-stimolante (FSH).

L’FSH fa produrre estrogeni alle ovaie. Quando le ovaie rallentano la produzione di estrogeni, aumentano i livelli di FSH. Quando i livelli di FSH superano i 40 mIU / mL, di solito indica che sei in menopausa.

Ci sono altri problemi di salute che colpiscono le donne in menopausa precoce?

Come tutte le donne in menopausa, le donne in menopausa prematura hanno abbassato i livelli di estrogeni poiché le ovaie fermano la maggior parte della loro produzione di questo ormone.

Bassi livelli di estrogeni possono portare a cambiamenti nella salute generale di una donna e possono aumentare il suo rischio per determinate condizioni mediche, come l’osteoporosi.

Altri rischi per la salute associati alla perdita di estrogeni comprendono un aumento del rischio di cancro al colon e alle ovaie, malattia parodontale (gengiva), perdita dei denti e formazione di cataratta.

Tuttavia, rispetto alle donne che attraversano la menopausa naturale, le donne in menopausa prematura trascorrono gran parte della loro vita senza i benefici protettivi del proprio estrogeno. Ciò le espone a un rischio ancora maggiore per i suddetti problemi di salute legati alla menopausa.

Come viene trattata la menopausa precoce?

I sintomi e i rischi per la salute della menopausa precoce, nonché i problemi emotivi che possono derivarne, possono essere gestiti con metodi simili a quelli utilizzati per la menopausa naturale.

Le donne che hanno a che fare con l’infertilità causata dalla menopausa prematura potrebbero discutere le opzioni con il proprio medico o con uno specialista della riproduzione.