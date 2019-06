Meghan Markle, la verità: ‘Il matrimonio con Harry durerà solo 3 anni’, l’indiscrezione

Pare che Meghan Markle abbia ricevuto come “regalo di nozze” in ritardo da alcuni parenti di suo marito Harry dei soprannomi poco lusinghieri

Meghan Markle ha riferito di essere stata appellata con un altro soprannome poco lusinghiero, ma questa volta si è trattato di un’invenzione poco carina di uno dei parenti stretti di suo marito.

La duchessa del Sussex è stata etichettata come “moglie di grado” da alcuni parenti reali che lo hanno rivendicato.

Per alcuni parenti il matrimonio tra Harry e Meghan non durerà

Il Sunday Times riferisce anche che questi stessi parenti credano che il matrimonio del principe Harry e Meghan durerà non più di tre anni a causa di divergenze di natura caratteriale e morale.

Le nuove indiscrezioni arrivano dopo che Meghan è stata apparentemente soprannominata la ‘Duchessa Difficile’ dallo staff, mentre i membri della sua squadra la chiamavano “Me-Gain”.

Le voci che lei è difficile da compiacere sono state alimentate da tre membri dello staff più “stretti” alla famiglia reale. Pare, infatti, che il carattere di Meghan sia spigoloso e poco propenso a far “lavorare in tutta serenità” chi è al suo servizio. Eppure, bisogna dire che il principe Harry ha ben accettato questo suo lato del carattere, pur non condividendo con la moglie i modi bruschi e fin troppo pretenziosi/principeschi.

Meghan Markle e le sue pretese

All’inizio, persino Sua Maestà la Regina Elisabetta II non era tanto d’accordo con le pretese che la Markle avanzava ( e, a quanto si sa, le avanzava già prima del matrimonio con l’ex scapolo più famoso e desiderato d’Inghilterra ).

Tuttavia, pare che la faccia d’angelo di Meghan e il suo aspetto da ” vittima incassatrice di colpi ” abbiano contribuito a renderla meno ” fastidiosa ” al pubblico inglese e alla stessa famiglia reale.

Soprattutto da quando ha dato alla luce il piccolo principino Archie, la Duchessa del Sussex pare essersi ammorbidita parecchio in tante spigolosità che prima non sarebbe mai riuscita a “domare“.

Ci auguriamo comunque che Meghan non se la sia presa per il soprannome poco lusinghiero e che possa passarci su.