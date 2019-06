Meghan Markle ‘Ha messo le corna a Harry’: le imbarazzanti prove dall’Inghilterra

Meghan Markle ha tradito il Principe Harry; la notizia che ha sorpreso i sudditi di Buckingam Palace, ecco le prove dei tabloid inglese

La Duchessa di Sussex avrebbe tradito Harry nei primi mesi di frequentazione. Le prove dei tabloid inglesi.

Meghan Markle ha tradito Harry?

La storia d’amore tra Meghan Markle e Il Principe Harry è stata lampo. In una passata intervista, la coppia ha raccontato che si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune. Tra loro è scoccata subito la scintilla: i due si sono incontrati altre due volte a Londra. La relazione è stata ufficializzata nell’autunno del 2016 e dopo il loro matrimonio è nato il primogenito Archie, il sei maggio di quest’anno. Nelle ultime ore, i tabloid inglesi hanno diffuso una notizia che ha stupito i fan della famiglia reale.

Al centro dei riflettori è la Duchessa di Sussex. Pare che quest’ultima avrebbe tradito Harry. In queste ore, sono più insistenti le voci secondo cui l’ex attrice americana, nei primi tempi della loro frequentazione, si sarebbe incontrata con una suo ex.

L’ex fidanzato dell’attrice americana

Nei primi mesi di frequentazione con il nipote della Regina Elisabetta, Meghan Markle è stato beccata in compagnia di una vecchia fiamma:Cory Vittiello, un giovane ragazzo italo-americano con cui aveva avuto una relazione prima di conoscere Harry. Secondo quanto riportato da alcuni tabloid inglesi, la Duchessa di Sussex avrebbe incontrato il suo ex quando ha iniziato a frequentare Buckingam Palace. Una notizia che non è stata non è stata ancora confermata nè smentita dalla diretta interessata.

In questi giorni, la famiglia reale pare abbia trovato una tata per il piccolo Archie, dopo settimane di intense ricerche. La notizia è stata riportata dalla q biografa, Katie Nicholl, durante un’intervista con Entertainment Online.