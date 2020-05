‘Ha la mania per i piedi’ Meghan Markle l’imbarazzante verità privata nascosta ai media

‘Ha la mania per i piedi’ Meghan Markle l’imbarazzante verità privata nascosta...

Il passato di Meghan Markle non è un mistero. Pochi giorni fa però un cameraman, che ha lavorato con lei, ha rivelato dei dettagli sulla sua vita d’attrice

Alcune verità scomode sono state rivelate a proposito del chiacchieratissimo personaggio di Meghan Markle, che, come molti sapranno, prima di diventare duchessa e di sposare il principe Harry, svolgeva regolarmente il lavoro di attrice.

Alcune persone hanno parlato anche di bullismo nei confronti della neo mogliettina di Harry. Ma sarà davvero una vittima? Certo è che spesso e volentieri Meghan ha provato a nascondere dettagli, più o meno grandi, del suo passato piuttosto rumoroso.

Meghan Markle e il difetto fisico che ha tentato invano di nascondere

La bellissima Meghan Markle è stata infatti protagonista della serie di successo “Suits”, in cui ha recitato in 108 episodi dal 2011 al 2018, e di altri prodotti cinematografici, come “Sballati d’amore” del 2005 e “Anti-Social” del 2015.

Dopo l’inizio della relazione e del matrimonio con il principe Harry, avvenuto il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, la Markle ha però dovuto accantonare la sua carriera. La donna ritorna ora al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune strane indiscrezioni fatte circolare da un cameraman che ha lavorato assieme all’ex duchessa.

Ancora critiche per Meghan

Nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista per il Daily Mail, Tommy Mendes, fotografo e cameraman, ha rivelato alcuni dettagli scomodi sulla figura di Meghan, descritta come una donna piena di manie.

In base a quanto dichiarato da Mendes, emerge l’identità di una donna che aveva assunto modi principeschi prima ancora di entrare a far parte del palazzo reale.

“Era una diva a tutti gli effetti!”

ha affermato senza ombra di dubbio il fotografo. La donna pare proprio che arrivasse sul set con uno staff composto addirittura da 12 persone e che nutrisse strane manie nei confronti dei suoi piedi.

In base a quando dichiarato da Mendes, Meghan Markle chiedeva esplicitamente che i suoi piedi non venissero mai inquadrati, per nessuna ragione!

Il motivo? il giornalista afferma che la causa di tale mania siano l’alluce valgo e una cicatrice vistosa sul piede, di cui la Markle chiaramente non andrebbe fiera.