‘Harry non ha saputo proteggermi’ Meghan Markle bullizzata dalla Royal Family: l’amaro...

Il Daily Mail, rivela l’amaro sfogo di Meghan Markle, da sempre umiliata e al centro delle polemiche: neanche il Principe Harry è stato in gradi di proteggerla: ‘Trattata diversamente da Kate’

Meghan Markle è uno dei personaggi più chiacchierati della Royal Family. Mai vista di buon grado, la stragrande maggioranza dei membri della famiglia reale inglese, non voleva che sposasse il secondogenito di Lady Diana e il Principe Carlo, il giovane rampolllo Harry.

I due sono uniti in matrimonio da quasi due anni, e dalla loro relazione è nato il piccolo Archie. Rinunciando a tutti i titoli nobiliari, sono volati poi in California, dove ora vivono stabilmente da diversi mesi.

Nonostante siano lontani migliaia e migliaia di chilometri riecheggiano ancora le faide contro la Star di Suits, spesso umiliata e messa in cattiva luce per il suo caratterino ribelle e provocatorio, anche se si sa spesso i media ingigantiscono e dunque non è noto quanto sia verità di ciò che è stato detto su di lei.

Ciò che resta, è l’amara delusione dell’attrice americana la quale si è sentita non protetta e difesa, dall’uomo che ha sposato, oltre ad essere stata trattata ‘diversamente’ rispetto a Kate. L’amaro sfogo al Daily Mail. Scopriamo tutti i dettagli.

‘Se a sbagliare fosse stata Kate Middleton certe cose sarebbero andate diversamente’

Secondo quanto rivela una fonte molto vicina a Meghan Markle, se in determinate circostanze fosse stata la moglie del Principe William al centro delle critiche o polemiche, la Royal Family si sarebbe subito battuta per difenderla e proteggerla da quelle umiliazioni, diversamente da quanto è accaduto all’attrice californiana.

Poi lo sfogo amaro della stessa Meghan Markle riportato dalla stampa inglese:

‘Harry doveva fare qualcosa per proteggere me, nostro figlio e sua madre’

Il Principe Harry ignorato dalla Regina Elisabetta e dal Padre Carlo

Stando alla fonte pare che il marito Harry Windsor, si sia in più occasioni rivolto alla nonna, la Monarca Inglese e al Principe del Galles, suo padre, affinchè queste continue umiliazioni nei confronti della moglie cessassero, ma a quanto pare, non hanno mai fatto nulla per ‘cambiare il protocollo’ e mettere tutto a tacere.

Dati i numerosi tentativi falliti, e l’esasperazione della coppia, per evitare che il matrimonio fallisse ancor prima di iniziare, hanno così deciso di trasferirsi lontani dalla Corte inglese in una Villa a Malibù rinunciando a tutto.