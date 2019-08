Meghan Markle, la verità sulla relazione con il Principe Carlo: ‘Una forte passione li unisce’

Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha sempre avuto un ottimo rapporto con il Principe Carlo, adesso emerge il vero motivo

Non è facile entrare nelle simpatie del Principe Carlo. Eppure sia Kate Middleton che Meghan Markle ci sono riusciti. Ma a quanto pare è proprio con quest’ultima che il Principe ha un legame più stretto. Il motivo? C’è alla base una simile predisposizione alla vita e alla bellezza. Una passione comune tanto forte da renderli simili.

Il Principe Carlo la verità sul rapporto con

Pare che il principe Carlo abbia la stessa passione di Meghan Markle. Infatti, decenni prima che Meghan apparisse sui nostri schermi televisivi, Charles recitava mentre era all’università.

Mentre risiedeva a Cambridge tra il 1967 e il 1970, il principe di Galles fu coinvolto nella “società” drammatica del Trinity College, in quanto membro della Dryden Society. Charles comparve in un’enorme varietà di schizzi eseguiti presso l’Università. Ha addirittura scritto un certo numero di pezzi per la società da produrre. Nel 2016, a tal proposito, Charles affermò:

“Per me è sempre il più grande piacere tornare a Cambridge. Tutto è passato in un lampo e sono inorridito nel rendermi conto che molto presto, l’anno prossimo, infatti, saranno 50 anni da quando ci sono stato”

Per poi aggiungere:

“Tutto quello che posso dire è che il tempo passa incredibilmente velocemente. Ma mi è piaciuto enormemente.

In un ruolo particolare per la società ho “giocato” a fare il meteorologo”

Questo ha legato particolarmente Carlo e Meghan in una relazione molto stretta: infatti, prima di diventare un membro della famiglia reale, Meghan aveva sogni di Hollywood.

Meghan Markle si è sempre data molto da fare per la sua passione

Nel corso dei suoi studi alla Northwestern University, Meghan ha cominciato a recitare in piccoli ruoli in serie televisive e film.

Si è esibita in ruoli sia drammatici che comici nel corso della sua carriera di attrice.

Meghan è comparsa per la prima volta sullo schermo in un piccolo ruolo come infermiera nella soap opera statunitense General Hospital nel 2002. La sua carriera di attrice ha toccato il suo apice quando è entrata a far parte del dramma legale statunitense Suits nel 2011.

Ha recitato nel film di Hollywood del 2011 Horrible Bosses al fianco di Jennifer Aniston. La sua prima avventura nel cinema è stata un ruolo di 30 secondi in “A lot Like Love“. Nel 2006 ha anche effettuato un’apparizione nella serie televisiva di successo “CSI Miami“. Meghan ha sposato l’attore e produttore statunitense Trevor Engelson nel 2011, divorziando nel 2013.

Insomma, davvero una passione particolare la loro!