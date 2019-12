Meghan Markle butta fuori Kate ‘Viziata e prepotente’: lo zio rivela il pesante retroscena

Kate viene esclusa da Meghan Markle nel giorno del RIngraziamento e lo zio si scaglia con parole durissime rivelando retroscena familiari inediti

Non c’è pace per Meghan Markle che con il suo comportamento si sta allontanando da tutta la Famiglia Reale in particolare da Kate e William, ora anche suo zio la attacca con dichiaraazioni feroci sul suo carattere e rivela particolari inediti sulla vita della Duchessa di Sussex

Meghan Markle sempre più lontana: cosa è accaduto con Kate?

La famiglia Reale britannica sta vivendo un periodo di forti contrasti e tensioni causati da diversi scandali.

Di certo in mezzo alla bufera delle liti e dei distacchi c’è la moglie del Principe Harry, Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex da tempo ha mostrato un’insoddisfazione sempre crescente verso la vita di corte ed il resto della Famiglia Reale che a molti ha ricordato Lady Diana.

La Markle si è gradualmente allontanata dalla cognata Kate Middleton, abbandonando il progetto della fondazione Head’s Healt che portava avanti con il marito, Kate e il Principe William.

Le dure accuse dello zio di Meghan

Nell’intervista risalente al ritorno dal viaggio in Africa poche settimane fa, Meghan ha ribadito con forza la voglia di allontanarsi da tutto e tutti criticando aspramente la Regina e l’etichetta reale.

Le ultime notizie da Buckingham Palace sembrano confermare questa intenzione della Duchessa di Sussex

Meghan MArkle ha infatti già annunciato che a Natale non sarà con la Famiglia Reale, ma passerà le feste con sua madre in America.

Anche per il giorno del Ringraziamento l’atteggiamento della Markle è stato chiaro: ha escluso Kate dai festeggiamenti passati con la mare Doria, Harry e il piccolo Archie.

Come riporta il Daily Express lo zio di Meghan, Mike, ha pres al volo l’occasione pe sparare a zero sulla Duchessa con cui la famiglia Markle non ha buoni rapporti.

L’uomo a Woman Magazine avrebbe infatti rivelato i retroscena della lite tra Meghan e Kate affermando che la colpa sarebbe tutta della nipote:

“Suo padre Tom ha passato con lei molto più tempo rispetto agli altri figli, le è stato sempre dietro ogni cosa decidesse di fare.”

“In sostanza è stata viziata. Ecco perché ora ha atteggiamenti prepotenti e si comporta da prima donna”

Parole durissime dunque, ed accuse che risalgono anche al matrimonio di Meghan ed Harry, in occasione del quale la Duchessa avrebbe escluso gran parte della famiglia Markle.

Tale atteggiamento dunque non è andato giù ai parenti e lo zio ribadisce che l’atteggiamento di Meghan verso Kate derivi da un’astio che la nipote prova e che mostra nei confronti di tutti: