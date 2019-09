La Regina Elisabetta ‘Non ne vuole più sapere nulla’: le terribili conseguenze per Harry e Meghan Markle dopo l’offesa pubblica

Dopo la pubblica offesa, la Regina Elisabetta ha deciso che ci saranno delle conseguenze per il comportamento di Meghan Markle e suo nipote Harry. Ecco il provvedimento definitivo della Sovrana

E’ stata l’ultima goccia per la Regina Elisabetta, il recente comportamento di Meghan Markle, che sta trascinando nel baratro dietro di se suo nipote il Principe Harry.

Già non vista di buon occhio, pare che adesso la Sovrana d’Inghilterra abbia messo una croce nera sul nome della Duchessa del Sussex, la quale starebbe influenzando negativamente suo nipote, che non è più lo stesso da quando l’ha sposata.

Regina Elisabetta, l’ultima goccia: ‘Non vuole sentire parlare dei Duchi del Sussex’

Secondo quanto riferito da un Insider Reale, a tutte le persone che frequentano la Sovrana Inglese, è stato riferito che è severamente vietato parlare dei Sussex. Qualsiasi argomento sarà ben accetto purchè non si parli di suo nipote e la star di Suits.

Uno dei più importanti esperti della famiglia reale Quentin Letts ha scritto infatti su Twitter che ad un’ amico di un suo conoscente gli era stato così consigliato:

ha twittato l’osservazione della bomba questa settimana, sostenendo che era l’unico argomento che è stato severamente vietato dalla discussione.

‘Parla di qualsiasi cosa tranne un argomento.’ Brexit? ‘No, The Sussexes’

Regina Elisabetta, il motivo del severo ‘divieto’

Secondo quanto riferito dall’Insider reale, la Sovrana Inglese, che già di per se non nutriva molta simpatia per la consorte di suo nipote, è rimasta profondamente delusa dal fatto che Lady Markle abbia letteralmente snobbato il suo invito alla residenza scozzese Balmoral.

Non solo ha rifiutato l’invito, ma l’avrebbe fatto rifilando futili scuse, per poi scappare a New York e sostenere la sua amica Serena Williams nelle competizioni sportive all’Open USA.

Inoltre la Regina Elisabetta sarebbe sconcertata dall’incapacità di Meghan e Harry di evitare errori nel corso degli eventi pubblici, e mantenere alto il nome della famiglia Reale Inglese.

Insomma, è stata realmente l’ultima goccia. Prenderà ulteriori provvedimenti la Regina nei loro confronti, più severi? Staremo a vedere.