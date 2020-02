‘Incinta del secondo figlio, Meghan Markle’: la prova della gravidanza fa infiamma il gossip

I sudditi britannici si aspettano da un momento all’altro l’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle, ma perché ne sono certi?

In questi giorni il Principe Harry è rientrato nel Regno subito per gli ultimi impegni da Royal ma Meghan Markle non è con lei. Il sospetto che sia incinta è sempre più forte nei fan dei Sussex, vediamo perché.

Meghan Markle e la gravidanza sotto i riflettori

La bella Meghan Markle ha confessato di aver sottovaluto l’impatto che la notorietà derivata dal matrimonio con il Principe Harry le avrebbe causato.

Come lei stessa ha raccontato, prima del matrimonio molti suoi amici hanno cercato di dissuaderla, facendole notare che la sua vita non sarebbe stata più la stessa.

Anche le altre ex fidanzate di Harry infatti avevano ad un certo punto deciso di troncare la loro storia con il Principe a causa dei paparazzi.

Meghan però, non ha voluto sentire ragioni ed è entrata nella Famiglia Reale con tutto ciò che comportava.

La sua prima gravidanza infatti, terminata con la nascita del piccolo Archie solo 9 mesi fa è stata per Harry e Meghan la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il cercare di tenere per sé un momento così intimo come la gravidanza ed il parto deve aver infatti spinto i Duchi di Sussex a comunicare a pensare ad allontanarsi dalla Corona come molte fonti confermano.

La Duchessa è incinta? Si attende solo l’annuncio

La Duchessa di Sussex ed il marito il Principe Harry erano attesi nel Regno Unito in questi giorni per prendere parte ad alcuni impegni ufficiali, gli ultimi da dover completare prima dell’abbandono definitivo della Famiglia Reale.

I due Sussex hanno infatti confermato che la data definitiva della Megxit sarà il 31 marzo.

La 38enne Meghan però ha contravvenuto per l’ennesima volta ad un accordo preso con la Regina e non ha seguito Harry a Londra.

In questa assenza gli esperti reali vedono un motivo preciso: Meghan sarebbe incinta ed i due Sussex aspetterebbero solo il momento giusto per rivelarlo.

I bookmakers danno per certo l’annuncio a breve.

Harry Aitkenhead di Coral ad esempio ha dichiarato:

“E’ opinione comune che un secondo bambino sia sicuramente in programma per Harry e Meghan”. “..Una volta che la coppia si sarà ufficialmente dimessa dai propri doveri reali, è solo il caso di capire quando non ‘se’ arriverà l’annuncio.”

Anche i milioni di fan della coppia ne sono convinti, ad esempio uno di essi su Twitter ha affermato:

“Meghan Markle e il principe Harry hanno respinto l’invito agli Oscar, immagino che sia incinta.”

A sostenere il sospetto anche foto della Markle che tiene la mano sulla pancia e che ricicla abiti del periodo premaman.