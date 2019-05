Meghan Markle, arriva la denuncia del fratello: “Colpa sua se non ho più una casa e lavoro”

Meghan Markle, arriva la denuncia del fratello: “Colpa sua se non ho...

Thomas Jr accusa sua sorella Meghan Markle. E’ a causa sua che nessuno gli vuol più affittare una casa o dare un lavoro dignitoso: accuse pesanti

Thomas Markle Jr, dall’Oregon, USA, ha riferito di star soggiornando in un hotel, in quanto non era riuscito ad affittare una casa. C’è chi dice che abbia toccato il fondo, con questa vicenda.

Il fratello di Meghan Markle dice che dei controlli relativi all’appartamento hanno “bussato” alla sua porta, lasciandolo senza tetto.

Questo, probabilmente, dopo esser venuti a conoscenza delle “scaramucce” di Thomas Markle, subito dopo il matrimonio della sorella, ormai Duchessa del Sussex e moglie dell’ex scapolo Inglese, il principe Harry.

Thomas Markle in hotel per colpa di sua sorella Meghan

Thomas Markle Jr, 52 anni, ha soggiornato in un hotel in Oregon, USA, con la sua compagna e due cani negli ultimi due mesi, secondo voci autorevoli di alcune testate inglesi.

Il fratello della Duchessa del Sussex afferma di essere diventato così conosciuto nella sua città, che non è stato in grado di trovare un posto dove vivere sereno da quando ha perso l’appartamento.

Thomas ha toccato il fondo

Non sembra essere la prima situazione che lo vede velato di uno strascico di sfortuna costante: basti pensare a quando perse il suo lavoro.

Il signor Markle Jr disse al “Sun”:

“questo è il punto più basso della mia vita. Vivere in una piccola stanza d’albergo sta davvero degenerando il rapporto con la mia compagna.

Thomas aggiunge poi:

Tutto cio’ e’ accaduto perché la mia vita improvvisamente è stata catapultata sotto i riflettori. Ogni mia mossa è stata messa al vaglio di un microscopio invisibile per via di mia sorella”

Markle Jr ha perso il lavoro come vetraio all’inizio di quest’anno a causa di un problema di salute. Il suo padrone di casa, dopo averlo cacciato dalla sua abitazione, ha intrapreso una battaglia legale ai suoi danni.

Meghan Markle, le storie sul fratello

Il fratellastro di Meghan dice di aver lasciato la sua proprietà volontariamente, preoccupandosi anche che fosse in buone condizioni alla “riconsegna” al legittimo proprietario, secondo il “Sun”.

“Ora che sono state dette tante cose su di me-sia vere che false-nessuno vuole affittarmi una casa o darmi un lavoro. È difficile da accettarlo. Non ho chiesto io tutto questo”.

Ha concluso, dicendo che ora è conosciuto come “il fratello pazzo di Meghan“, a causa della pubblicità negativa che gli ha fatto sua sorella una volta “sistemata” tra le ganasce reali.

Il signor Markle Jr è stato arrestato dalla polizia nel 2017 per aver minacciato la compagna con una pistola.

In seguito si è scusato per l’incidente.