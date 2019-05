Meghan Markle lascia Harry, fa le valigie vola via: porta con sé il piccolo Archie

Meghan Markle lascia Harry, fa le valigie vola via: porta con sé...

Meghan Markle sta preparando il primo viaggio con suo figlio negli Stati Uniti. Intanto, in Inghilterra, taglia i ponti con chi non le è più utile

Stando al celebre magazine Elle, Meghan Markle starebbe organizzando un viaggio negli Stati Uniti e in particolare nella sua città, Los Angeles, che sembra mancarle moltissimo. Per Meghan è di fondamentale importanza che Archie conosca le origini materne e non solo quelle reali.

Il bambino presto avrà l’occasione di vedere dove la sua mamma è cresciuta ed è diventata quello che è.

La Duchessa del Sussex, quindi, dalle indiscrezioni emerse, starebbe aspettando che il piccolo possa effettivamente salire su un aereo, ha rivelato una fonte alla nota testata.

Meghan Markle, ritorno alle origini e la nostalgia di casa

Meghan, infatti, ha origini Statunitensi e l’ultima volta che ha visitato gli Stati Uniti è stato in occasione di un evento, ovvero quando Amal Clooney e Serena Williams le avevano organizzato un “regale” baby shower a New York.

Secondo il magazine:

“sarà una vacanza personale e non un tour reale, quindi inutile aspettarsi uscite pubbliche della royal couple che manterrà il più stretto riserbo”.

Meghan Markle però, c’è da dire, non ha intenzione di riconciliarsi con i suoi parenti:

E’ ben lontano dalle volontà di Meghan riconciliarsi con i suoi parenti americani con cui al momento non intende avere alcun tipo di rapporto, in particolare con suo padre Thomas Sr. a cui ha giurato che non farà mai conoscerà il nipote Archie.

Ovviamente le tensioni non sono cose recenti. Le prime incomprensioni sono cominciate a circolare già prima che il piccolo venisse al mondo:

Infatti, nei mesi scorsi e addirittura prima che nascesse il piccolo Archie, già si erano manifestate le prime tensioni mediatiche a riguardo del rapporto padre-figlia.

Eppure, la famiglia di Meghan non è l’unica ad essere stata cancellata dalla vita della bella Duchessa del Sussex. Pare, infatti, che lei abbia cancellato dalla sua vita decine e decine di persone.