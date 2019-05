Meghan Markle, sgarro a Donald Trump: la moglie di Harry mette nei guai gli inglesi

Meghan dice NO a Donald Trump: ma cosa si nasconde dietro ai motivi del suo rifiuto di incontrare l’uomo più potente d’America? Ecco la verità

Meghan Markle e il banchetto della discordia

Il presidente Americano Donald Trump sarà presente ad un banchetto informale organizzato dalla Regina in onore dell’uomo più potente d’America. Un dettaglio, però, suscita scalpore: al banchetto non ci sarà Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, neomoglie del Principe Harry. Il “no” di Meghan ha, però, una seria giustificazione

Il distacco ideologico tra Meghan e Donald Trump: lei non ci sta

E’ importante specificare che, già in passato, la Duchessa aveva preso una posizione ben precisa riguardo la sua concezione su Donald Trump. Nel 2016, infatti, durante la campagna elettorale di Hilary Clinton, ammise di non sopportare le idee dell’attuale presidente e di non condividerle

Meghan Markle dice No a Trump

Essendo americana di Natali, la sua presenza avrebbe dovuto essere quasi “d’obbligo”, fondamentale. Ma è stata costretta a declinare l’invito. Cosa l’ha spinta a dire un no all’uomo più potente d’America? La maternità. La Duchessa Meghan Markle è ancora in congedo per la maternità e non può prendere parte ad incontri formali o informali

Eppure, se non avesse partorito da poco, si sarebbe trovata a dover ingoiare un boccone amaro e a dover sorseggiare il tè in compagnia del presidente che poco tollera per ideologia e azioni.

Meghan Markle fa sempre arrabbiare la Regina

C’è qualcuno che ipotizza che la scusa giusta sia arrivata al momento giusto e chi sostiene, invece, la posizione dell’ex attrice, anche se non voluta

Diciamo pure che, da quando c’è Meghan, nessuno si annoia. Ha suscitato tanto scalpore e tante critiche anche da parte della stessa Royal Family, ma, nonostante tutto, è riuscita a farsi apprezzare persino dalla padrona di casa: la Regina Elisabetta.