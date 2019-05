Meghan Markle sputtanata, viene alla luce la relazione con una star inglese: vergogna su Harry

Meghan Markle si è sposata esattamente da un anno con Harry, eppure emerge adesso una relazione sentimentale particolarmente scottante

Escono fuori nuovi scheletri nell’armadio di Meghan, infatti spunta fuori un ex fiamma della duchessa conosciuto prima di incontrare Harry

L’identità e come si sono conosciuti

Torna sulle pagine di gossip la moglie di Harry, questa volta si torna a parlare della neo mamma per via di un suo vecchio flirt.

Il nome del ragazzo è Matt Cardle ed è una star dei talent Britannici.

Secondo the Sun, l’attrice avrebbe avuto una relazione con Matt proprio prima dell’incontro con Harry, i fatti risalgono al 2015.

Meghan aveva divorziato da poco, si trovava in Inghilterra per qualche giorno di riposo e per prendersi cura di se stessa ed è li che ha conosciuto Cardle.

Infatti dopo un lungo scambio di messaggi tra i due si parlava di un possibile incontro, però in quei giorni sembra che il ragazzo abbia incontrato la sua attuale fidanzata lasciando la frequentazione di Meghan.

E tutti sappiamo cos’è accaduto dopo. Tutto è bene quel che finisce bene.

La storia e l’incontro tra Harry e Meghan

Una storia che ha fatto sognare tutti fin dall’inizio quella tra Harry e Meghan un’attrice che sposa un reale, si trasferisce in un castello e diventa duchessa.

Fino ad arrivale al royal wedding e la nascita del piccolo Archie nel 2019.

Tutto ha inizio nell’Ottobre del 2016, quando il Sunday Express parla di un incontro segreto tra l’attrice di Suits ed il principe Harry.

In quel periodo Meghan fa la Instagram Influencer e ha un blog, The Tig, in cui racconta i suoi viaggi e la sua vita.

Poi a Novembre dello stesso anno proprio Harry fa un comunicato stampa in cui annuncia ufficialmente l’inizio della sua relazione con Meghan e da li in poi conosciamo la storia.