Meghan Markle non voleva la gravidanza ‘Incinta per errore’: la clausola di contratto da brividi

Meghan Markle non voleva la gravidanza ‘Incinta per errore’: la clausola di...

Meghan Markle non voleva rimanere incinta, la clamorosa indiscrezione che sconvolge i sudditi: spunta la clausola del contratto prematrimoniale

Una delle coppie più amate degli ultimi anni è, senza alcun dubbio quella formata dal Harry e Meghan Markle. Da tempo oramai, il figlio di Diana Spencer ha scelto di perdere il titolo reale e i corrispettivi fondi destinati alle famiglie nobili e pare sia molto felice della scelta presa. Nelle ultime ore, sua moglie è nuovamente al centro del gossip per una clausola prematrimoniale: pare, infatti, che l’ex attrice non voleva diventare mamma.

Meghan Markle: clausa prematrimoniale da brividi

Nelle ultime settimane, Meghan Marke è stata al centro delle voci di gossip in quanto si vocifera che sia in attesa del suo secondo figlio. Dopo la nascita di Archie, avvenuta lo scorso anno, la coppia sarebbe di nuovo pronta per l’arrivo di un nuovo bebè? Per il momento si tratta solo voci di corridoio, i diretti interessanti ancora devono confermare o smentire tale notizia.

In queste ore, invece, una nuova indiscrezione vede protagonista l’ex attrice americana. Pare che la moglie di Harry non avrebbe mai voluto diventare madre ma che avrebbe ‘cambiato idea’ solo dopo essere venuta a conoscenza di una minuziosa clausola inserita all’interno del contratto prematrimoniale.

La clamorosa indiscrezione

Nelle ulltime ore, circola una clamorosa indiscrezione su Meghan Markle. Pare che l’ex attrice non avesse alcuna intenzione di diventare mamma in quanto la gravidanza avrebbe modificato il suo corpo in modo irreversibile.

Come è noto, la duchessa di Sussex già era sposata ed ora sono emersi alcuni dettagli riguardanti il contratto firmato in occasione del suo precedente matrimoniocon Trevor Egelson. Come riportato dal Daily Mail: