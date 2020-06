Meghan Markle incinta del secondo figlio: un’amica di Lady Diana rivela la verità sulla gravidanza

Meghan Markle e il Principe Harry diventeranno presto genitori del secondo figlio, ecco tutte le previsioni relative al royal baby

Pare proprio che Meghan Markle ed Harry diventeranno presto genitori. Dopo la nascita del piccolo Archie, che ha compiuto un anno lo scorso mese di maggio, la coppia si prepara ad accogliere un fratellino o una sorellina.

A tal proposito vediamo insieme tutte le previsioni relative al royal baby che allargherà la famiglia inglese!

La gravidanza di Meghan Markle

Già lo scorso novembre 2019 molti avevano sollevato il sospetto che Meghan fosse incinta. I vestiti durante il viaggio in Sudafrica, ad esempio, sembravano voler celare un pancione, come anche l’abito indossato durante la cerimonia di consegna dei premi WellChild.

A queste indiscrezioni se ne erano aggiunge altre: Harry sarebbe scoppiato a piangere dopo la notizia della seconda gravidanza della moglie; sarebbe, inoltre, avvenuto un confronto con altre mamme, nel corso di una visita al centro sociale per famiglie di militari.

Questi avvenimenti, e altri ancora, avevano lasciato intuire l’eventualità di una gravidanza. Adesso, però, sembra che le voci siano diventate più insistenti.

Il royal baby in arrivo

Meghan Markle sarebbe in attesa del secondo figlio. A predirlo è l’astrologa di Lady Diana, Debbie Frank, convinta che Meghan rimarrà incinta molto presto.

Secondo la donna, l’annuncio della gravidanza potrebbe arrivare nel giro di pochi mesi. Le congiunzioni astrali, infatti, sono molto favorevoli e sono presenti segnali positivi.

Da quando Meghan e Harry si sono trasferiti a Los Angeles, i due avrebbero iniziare a vivere il loro rapporto con maggiore relax. Questo clima favorirebbe il concepimento del secondo royal baby.

Sarebbe arrivato, dunque, il momento per dare un fratellino o una sorellina ad Archie. Le dolci novità potrebbero arrivare dopo l’estate e sarebbero sicuramente relative al bebè in arrivo. Secondo Debbie Frank, le sue previsioni parlano di dicembre come mese propizio.