‘Hanno adottato un maschietto ad agosto’ Meghan Markle e Harry accusati di celare il mistero sulla adozione a 4 zampe

La Famiglia dei Duchi del Sussex si è allargata ‘Hanno adottato un maschietto’ in estate

Sappiamo bene quanto Meghan Markle e il nipote della Regina Elisabetta siano sensibile al tema dell’adozione. Dopo l’avvio delle pratiche partire da questa estate un nuovo membro si è unito alla faglia del Principe Harry e la Star di Suits.

Una lieta notizia se non fosse per il fatto che i Duchi del Sussex si sono praticamente rifiutati di condividere dettagli sulla new entry della famiglia adottata questa estate.

La Royal Family del Sussex si allarga: mistero sul nome del nuovo arrivato

Già nello scorso Luglio secondo il noto tabloid britannico il ‘The Sun’ Meghan e Harry stavano pensando di allargare la famiglia ricorrendo all’adozione.

Secondo quanto rivelato dall’Express, proprio qualche mese fa, pare che abbiano adottato un cane da salvataggio per il loro piccolo Archie.

Secondo l’esperto reale Omid Scobie, però la coppia ha scelto di non condividere ulteriori dettagli sull’animale, tenendone nascosto addirittura il nome, ecco perchè:

‘Gli animali domestici sono vietati per tutti i membri della famiglia reale’

poi ha aggiunto:

‘per questo Harry e Meghan hanno effettivamente scelto di non rivelare il nome dell’aggiunta più recente alla loro famiglia’

Perchè Meghan ha scelto di adottare un cane piuttosto che acquistarlo?

Come dichiarò una fonte interna alla corte reale al ‘The Sun’ qualche mese fa, la Duchessa del Sussex aveva desiderio di donare al suo bambino un cane con cui Archie possa costruire un legame profondo, e costruire ricordi positivi della sua infanzia.

Inoltre la fonte all’epoca proseguì il suo discorso affermando:

‘VISTO CHE I CANI DEL CANILE SONO LA SUA GRANDE PASSIONE, STA SPINGENDO PERCHÉ NE ADOTTINO UNO, ANZICHÉ COMPRARLO’

Un gesto nobile e ricco d’amore quello dei Duchi del Sussex per il loro bambino e per aver dato una seconda chance ad un cucciolo abbandonato in un canile.