Meghan Markle vuole l’adozione, nuovo amico per Archie: la famiglia reale si allarga

La famiglia reale si allarga, Meghan Markle vuole ricorrere all’adozione: ‘Un nuovo amico per Archie in arrivo’

Secondo quanto rivelano fonti vicine alla Royal Family, la famigliola dei Duchi del Sussex è ben vicina dall’accogliere un nuovo membro tramite l’adozione.

Meghan Markle infatti, starebbe per ricorrere all’adozione per donare al piccolo possa ‘stabilire un legame profondo, così da avere tanti bei ricordi di infanzia’.

Meghan Markle e l’adozione

Secondo il noto tabloid britannico, ‘The Sun’, i Duchi del Sussex starebbero pensando di allargare la loro famiglia, ricorrendo all’adozione.

In queste settimane il tam tam online diffonde la notizia di una nuova gravidanza per Meghan Markle, una notizia ne confermata ne smentita dalla coppia reale.

Nelle ultime ore però fonti vicine alla Royal Family parlano però di un nuovo membro in arrivo.

Si sa quanto la Markle sia sensibile a determinate tematiche, dunque la Star di Suits starebbe pensando all’adozione di un cucciolo di cane, per il suo piccolo Archie.

Ecco quanto riportato dal ‘The Sun’:

‘Meghan vuole un cane a cui Archie possa associare la sua infanzia’

affinchè, continua il Tabloid, il primogenito di Meghan e Harry possa:

‘stabilire un legame profondo, così da avere tanti bei ricordi insieme’

poi conclude:

‘Visto che i cani del canile sono la sua grande passione, sta spingendo perché ne adottino uno, anziché comprarlo’

Inoltre in una recente intervista alla Mayhew Animal Home, l’associazione che si occupa di cani abbandonati e di cui è tra le altre cose madrina, Lady Markle, aveva rivelato la sua personale esperienza in qualità di proprietaria di un cane abbandonato:

‘In qualità di orgogliosa proprietaria di un cane che era stato abbandonato, so per esperienza personale la gioia che può portare in casa’

poi concluse:

‘La scelta di adottare un animale domestico è una decisione importante che comporta tante responsabilità, ma si tratta di un investimento dalle infinite potenzialità. Adottare un cane cambia la vita’

Ben presto dunque arriverà un nuovo speciale amichetto per Archie, che non sarà solo in quanto Meghan e Harry sono proprietari già di due cagnolini, un beagle che Meghan adottò quando viveva ancora in America, e un maestoso labrador nero che Lady Sussex ha adottato insieme ad Harry.