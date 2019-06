Meghan Markle e Harry, grave sgarro al Principe William: i due fratelli sempre più distanti

Da quando il Principe Harry ha deciso di prendere in moglie l’attrice, Meghan Markle, ignorando il consiglio del Principe Filippo di non sposarla, tante cose sono cambiate a corte.

In primis la nascita di tensioni, causate principalmente dalla Star di Suits e il suo caratterino ribelle e sovvertivo nei confronti del protocollo reale.

Dalla venuta al mondo del piccolo Archie, le cose sembrano addirittura peggiorate.

Dopo aver lasciato la ‘Royal Foundation’, l’associazione benefica di cui anche il Principe William e la sua consorte Kate Middleton fanno parte, l’ennesimo sgarro nei confronti del fratello li avrebbe resi ancor più distanti.

William ferito dal Principe Harry. Colpa di Meghan?

Come è noto, nel giorno del solstizio d’estate, ricorre il compleanno del Principe William, che quest’anno compie 37 anni.

La Duchessa di Cambridge darà un party privato, presso la propria dimora, dove William festeggerà insieme alla moglie e ai suoi figli.

Tutti oggi hanno dedicato a lui, un omaggio, un augurio in questo giorno simbolicamente significativo per il Principe.

La nonna, la Regina Elisabetta, su Twitter ha pubblicato alcune foto che ripercorrono alcuni dei momenti più importante della sua vita, e che racchiudono l’essenza di un uomo vissuto, cresciuto che ha trovato la sua strada nel suo amore per Kate che l’ha reso padre di tre splendidi bambini.

Anche Carlo e Camilla, hanno dedicato pochi minuti a William pubblicando su Instagram uno scatto che lo ritrae ancora bambino, mentre il Principe Carlo lo spinge sull’altalena.

William, ha cosi ringraziato sempre utilizzando i mezzi social chi oggi ha avuto un pensiero per lui e fargli gli auguri di buon compleanno:

‘Grazie a ognuno per i cari auguri di Buon Compleanno’

All’appello mancano solo loro Harry e Meghan, i quali sembra si siano scordati della speciale ricorrenza. Nessun post, nessun biglietto d’auguri, un vuoto assordante.

E’ l’ennesimo segnale che Meghan Markle, come tutti ormai dicono al palazzo, stia quasi ‘distruggendo’ la famiglia reale, allontanando i due fratelli, sempre stati uniti?

O una strategia, quella della distanza tra i due, come del resto si vocifera, affinchè vengano affermati in un certo qual modo i ruoli dei due fratelli in merito alla questione della successione al trono?

Ciò che è certo è che nessuno riesce più a tollerarla a Lady Markle, fonti interne, rivelano che il matrimonio tra i Duchi del Sussex non durerà più di 3 anni. Sarà così?