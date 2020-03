Medici cinesi in Italia: cosa hanno portato per aiutarci contro il coronavirus

I medici provenienti dalla Cina sono arrivati in Italia per portare degli aiuti nella lotta contro il coronavirus. Ecco di cosa si tratta.

9 medici cinesi sono sbarcati nel nostro Paese per portare degli strumenti utili nella lotta contro il coronavirus, ecco di cosa si tratta e a cosa serviranno.

L’arrivo dei medici cinesi, Luigi Di Maio annuncia gli aiuti contro il coronavirus

Il coronavirus fa paura. Ormai è indubbio ed anche l’OMS ha dichiarato la natura di pandemia della malattia.

I numeri in Italia continuano a salire, attualmente nel nostro Paese abbiamo più di 15mila contagiati con più di mille morti secondo il bollettino diramato qualche ora fa dalla protezione civile come riporta il Messaggero.

Allo stesso tempo però la vicenda della Cina fa ben sperare poiché il numero dei contagi dopo il picco è calato vertiginosamente.

In nostro aiuto nelle scorse ore sono sbarcati in Italia proprio dei medici cinesi, come annunciato dal ministro dell’Interno Luigi di Maio per portarci degli aiuti.

“Non siamo soli, ci sono tante persone al mondo vicine all’Italia”

Che strumenti hanno portato i medici cinesi?

Ma cosa comprendono le trentuno tonnellate di forniture mediche che hanno portato nel nostro Paese i 9 medici cinesi?

Sun Shuopeng, vicedirettore della Croce Rossa ha confermato che i professionisti sono in Italia per portare aiuto materiale e di competenze mediche e organizzative, affinché ciò che è successo a Wuhan possa essere di esempio.

Le strumentazioni portate comprendono monitor per la ventilazione assistita, ventilatori, defibrillatori e medicine naturali per sostenere le cure.

“Abbiamo selezionato le attrezzature che si sono dimostrate utili durante le pratiche cliniche”

Ha affermato Shuopeng come riporta Fanpage.

Circa 700 strumenti dunque, un imponente aiuto pratico per i nostri reparti di rianimazione in sofferenza per i molti ricoveri.

Luang Ziang direttore del Dipartimento di terapia respiratoria e terapia intensiva ha confermato che l’aiuto portato in Italia comprende anche dei protocolli e linee guida che sono già stati utilizzati in Cina risultando vincenti.