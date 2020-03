Coronavirus, in Italia arrivano i nove medici cinesi esperti con gli aiuti

Come pre annunciato da Luigi Di Maio sono arrivati in Italia i medici cinesi in aiuto all’Italia per il coronavirus: ecco chi sono e cosa faranno.

Ieri sera tardi sono atterrati i nove medici che sono arrivati in Italia in aiuto sulla situazione coronavirus.

I nove medici esperti per aiutare l’Italia

Lo aveva già annunciato Luigi Di Maio e proprio ieri sera è atterrato a Malpensa l’aereo con i nove medici che sono arrivati direttamente dalla Cina. Si tratta di professionisti del settore che hanno già attuato misure nel loro Paese nel momento del picco più alto, durante l’emergenza degli scorsi mesi.

Il team della Red Cross Society of China è arrivato in Italia portando 31 tonnellate di aiuti sanitari. Il Ministro degli Esteri ha raccontato tramite la sua pagina ufficiale di Facebook l’arrivo e l’accoglienza di questi medici che vogliono mettere al nostro servizio tutta l’esperienza da loro maturata in questi mesi terribili a Wuhan.

Il Ministro degli Esteri ha evidenziato soddisfatto:

“proprio oggi abbiamo dei numeri che non ci piacciono sul virus. c’è tanto da fare. siamo tutti al servizio degli operatori sanitari che negli ospedali lavorano senza tregua”

Il Ministro chiede di aiutare queste persone che lavorano senza sosta, stando a casa e uscendo il meno possibile se non per necessità:

“come ministro siamo a lavoro con gli altri stati per aiutare i nostri ospedali fornendo mascherine e ventilatori”

Mostrando gli aiuti che sono arrivati proprio ieri sera grazie al supporto di questi nove medici cinesi, insieme a tutta la loro esperienza e professionalità messa al servizio del personale medico italiano:

“non siamo soli, ci sono tante persone al mondo vicine all’Italia”

Le forniture in aiuto provengono da molte città cinesi e tra queste si trova un medicinale a base di erbe che è stato molto importante in Cina nella lotta contro il coronaviurus.