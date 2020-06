È di Mauro Pamiro, insegnante 44enne, il cadavere rinvenuto nella mattinata di ieri in un cantiere di via Mazzolari a Crema.

Per quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio, è indagata la moglie della vittima. Il corpo senza vita di Mauro Pamiro è stato rinvenuto a pochi chilometri dalla sua abitazione.

Il ritrovamento del cadavere

È stato rinvenuto nella mattinata di ieri, in un cantiere edile di via Mazzolari, a Crema, il corpo senza vita di Mauro Pamiro, docente di informatica all’Istituto Galilei.

Come riferisce anche Il Sussidiario, il 44enne, sposato e senza figli, presentava una ferita alla testa. Sarà l’autopsia a chiarire se si tratti di un colpo di pistola o di una ferita di altro genere.

Restano ancora molti punti oscuri nell’omicidio dell’insegnante. Innanzitutto perché Mauro Pamiro si trovasse in quel cantiere.

Indagata la moglie

Nelle ultime ore la moglie dell’insegnante è stata iscritta nel registro degli indagati. Gli inquirenti hanno sentito la donna per oltre 3 ore e pare che non sia riuscita a fornire, plausibilmente anche per lo shock, una spiegazione valida del perché il marito si trovasse in quel posto.

Al termine dell’interrogatorio, è stata indagata per omicidio a piede libero.