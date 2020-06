Grosseto, uomo trovato morto in casa, ferita la moglie: ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo è stato trovato morto in casa a Grosseto, mentre la moglie, gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Siena.

Secondo i primi accertamenti, quello di Grosseto potrebbe essere l’ennesimo omicidio-suicidio.

Dramma a Grosseto

Tragedia nella notte a Grosseto, in via Aurelia, nella zona artigianale. Come riferisce anche Rainews, in un appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Ferita anche la moglie. Trasferita in elisoccorso all’ospedale di Siena, la donna versa in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

A premere il grilletto, sarebbe stato l’uomo, che poi si è tolto la vita, sparandosi un colpo di pistola.

I fatti si sarebbero svolti la scorsa notte. L’uomo, sulla 60ina, era un ex agente della polizia municipale.