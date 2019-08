Maurizio Costanzo ‘La passione con Maria non c’è più’: il rapporto oggi con la De Filippi, le confessioni private a Chi

Maurizio Costanzo in un’intervista a Chi ha raccontato del suo amore con Maria De Filippi e di come vivono adesso il loro privato

Un bel traguardo per uno come Maurizio Costanzo le nozze d’argento. Lui e la sua Maria De Filippi hanno un bellissimo rapporto. Ma come fanno a resistere agli urti e alle crisi che il tempo porta inesorabilmente con sé? Il conduttore si è lasciato andare in un’interessante intervista al settimanale Chi.

Maurizio Costanzo e la relazione con Maria De Filippi: ‘Non potrei vivere senza di lei’

Una dichiarazione d’amore bellissima e profonda quella che Maurizio Costanzo ha voluto fare alla sua Maria De Filippi tra le pagine del settimanale Chi, giornale di Alfonso Signorini. Il giornalista ha parlato della sua vita oggi e di come adesso ritagli anche del tempo per il puro relax, cosa che fino a qualche tempo fa per lui era estremamente impossibile. La noia è stata un nemico da combattere sin da piccolina.

Per una mente eccelsa come la sua il dolce oziare ha un sapore troppo amore per essere gradevole. Pertanto, ha sempre e solo lavorato fino all’arrivo di Maria. Proprio in questi giorni, infatti, è al mare ad Ansedonia, una località nella quale si reca praticamente da 16 anni. Maria si dedica agli sport, alla barca, mentre lui preferisce stare a casa a leggere, scrivere e guardare la Tv. Stare da soli aiuta tantissimo il loro rapporto, perché c’è sempre l’attesa del rivedersi a tenere viva la fiamma:

“Ogni coppia dovrebbe investire sul piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata.”

La passione tra Costanzo e Maria oggi

Il loro rapporto negli anni è cresciuto, è migliorato ma Costanzo precisa che non è cambiato:

“Non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica ma la frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi con Maria ha un senso”

Anche la passione muta, non c’è più quella dei primi anni come è naturale che sia. L’ardore di un tempo cambia vestito ma resta fondamentalmente sempre lo stesso:

“Si trasforma. Diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio.”

Tra poco i due festeggeranno un traguardo enorme, le nozze d’argento. Maria è per Costanza una rivincita dopo i matrimoni falliti che si porta alle spalle.